Brazília začne s vrtmi na ropnom poli v amazonskom dažďovom pralese
Autor TASR
Brazília 27. mája (TASR) - Brazílsky ropný gigant Petrobras v stredu informoval, že po prvý raz za uplynulých desať rokov vybuduje nové vrty na ropnom a plynovom poli v amazonskom dažďovom pralese. Na podujatí k tomuto oznámeniu sa zúčastnil aj prezident Luiz Inácio Lula da Silva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Prezidentka ropnej spoločnosti Magda Chambriardová povedala, že investícia do 22 nových vrtov vyjde na 2,5 miliardy realov (420 miliónov eur) a jej cieľom bude zvýšiť ťažbu a preskúmať nové ložiská na poli Urucu v štáte Amazonas.
Ide o najväčšie pevninské ropné a plynové pole v Brazílii. Produkuje približne 105.000 barelov ropy denne a v prevádzke je už 40 rokov.
Lula (80) uviedol, že aj keď je proti fosílnym palivám, svet sa bez nich zatiaľ nezaobíde. Podotkol, že z predaja ropy môžu financovať prechod na čistú energiu.
„Sme Brazílčania, milujeme Brazíliu, milujeme Petrobras, chceme dobre žiť, chceme dobre pracovať a chceme sa dobre vzdelávať - a to bude možné len vtedy, ak bude ekonomika rásť,“ povedal Lula.
Chambriardová uviedla, že investícia povedie k 20-percentnému nárastu ťažby ropy a zemného plynu a k vytvoreniu 14.000 pracovných miest. Zároveň sa na podujatí snažila upokojiť obavy o poškodenie najväčšieho dažďového pralesa na svete. „Každú vybudovanú cestu vykompenzujeme zalesňovaním,“ povedala.
V novembri Brazília hostila konferenciu OSN o zmene klímy (COP30), kde Lula vyzval svetových lídrov na predloženie plánov na odklon od fosílnych palív. Jeho vláda však doteraz nepredložila svoj návrh.
