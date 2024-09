Brazília žiada EÚ, aby zastavila zákaz dovozu spojený s odlesňovaním

Brazília/Brusel 12. septembra (TASR) - Brazília vo štvrtok vyzvala Európsku úniu (EÚ), aby zastavila plánovaný zákaz dovozu produktov, ktoré podporujú odlesňovanie. Označila tieto pravidlá za "represívne". TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Zákon EÚ nadobudne účinnosť koncom decembra a zakáže širokú škálu tovarov, od kávy cez kakao, sóju, drevo, palmový olej, hovädzí dobytok, tlačiarenský papier či gumu, ak sa vyrábajú na pozemku, ktorý bol odlesnený po decembri 2020.



Podľa brazílskej vlády táto legislatíva "vyvoláva vážne obavy", keďže juhoamerická krajina dodáva do EÚ veľa produktov, na ktoré sa zákon zameriava.



"Aby sme sa vyhli akémukoľvek negatívnemu vplyvu na naše obchodné vzťahy, žiadame, aby EÚ upustila od implementácie zákona na konci roku 2024 a urýchlene prehodnotila svoj prístup k tejto záležitosti," uviedla Brazília v liste adresovanom Európskej komisii.



List podpísali ministri zahraničných vecí a poľnohospodárstva. Obavy z administratívnej záťaže, ktorú nový zákon kladie na poľnohospodárov a sektor lesného hospodárstva, vyjadrili aj USA a ďalšie krajiny Latinskej Ameriky, Ázie a Afriky.



V samotnej EÚ ministri poľnohospodárstva približne 20 členských štátov, na čele s Rakúskom a Fínskom, v apríli varovali pred zákonom, ktorý vytvára nové byrokratické prekážky pre poľnohospodársky sektor s rizikom poškodenia investícií a narušenia hospodárskej súťaže. Najväčšia skupina v Európskom parlamente vyzvala na jeho odloženie.



Brazília uviedla, že považuje legislatívu za "jednostranný a represívny nástroj, ktorý ignoruje národné zákony o boji proti odlesňovaniu". Dodala, že zvyšuje výrobné a vývozné náklady, najmä pre malých farmárov.



Komisia potvrdila, že list dostala. "Odpovieme včas," povedal hovorca. Už predtým Komisia uviedla, že "intenzívne pracuje na zavedení nového nariadenia", pričom v tejto fáze sa neplánuje žiadny odklad.



EÚ je po Číne druhým najväčším cieľovým trhom týchto produktov. Firmy, ktoré ich dovážajú do európskeho bloku, budú zodpovedné za sledovanie svojich dodávateľských reťazcov, aby dokázali, že tovar nepochádza z odlesnených oblastí, pričom sa budú musieť spoliehať na geolokáciu a satelitné údaje. Vyvážajúce krajiny budú tiež musieť kontrolovať výrobky odoslané do EÚ.



Komisár EÚ pre životné prostredie v marci navštívil Paraguaj, Bolíviu a Ekvádor v reakcii na kritiku nového zákona. Únia ponúkla technickú a finančnú pomoc pre dovozcov, aby dostali svoje systémy sledovania na potrebnú úroveň.



Podľa údajov Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) je dovoz do EÚ zodpovedný za 16 % celosvetového odlesňovania.