Brazília zlepšila odhad vývoja ekonomiky na tento rok

Brazília 14. júla (TASR) - Ministerstvo financií Brazílie zlepšilo odhad vývoja domácej ekonomiky v tomto roku, v prípade roka 2026 však pôvodné odhady revidovalo mierne smerom nadol. Ako dôvod uviedlo prísnu menovú politiku centrálnej banky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ministerstvo oznámilo, že tento rok by hrubý domáci produkt Brazílie mal podľa nových odhadov vzrásť o 2,5 %. V predchádzajúcom odhade z mája uvádzalo rast na úrovni 2,4 %. Presne opačne upravilo prognózu rastu na rok 2026. Pôvodne počítalo s rastom o 2,5 %, teraz odhaduje, že dosiahne 2,4 %.



Najnovšia prognóza však neberie do úvahy dovozné clá, ktoré na tovary z Brazílie oznámil minulý týždeň americký prezident Donald Trump. V prípade, že sa do augusta nič nezmení, začnú platiť na produkty z juhoamerickej krajiny clá vo výške 50 %.



Podľa vlády však dôsledky týchto ciel nebudú pre brazílsku ekonomiku výrazné. „Clá by sa na tohtoročnom vývoji ekonomiky nemali výraznejšie odraziť,“ uviedlo ministerstvo financií. Na druhej strane pripustilo, že niektoré výrobné odvetvia môžu tvrdšie zasiahnuť.