Brazília znižuje clá na dovážané potraviny na nulu

Brazília 10. marca (TASR) - Brazília znižuje clá na dovoz potravín na nulu, keďže ceny potravín, napriek miernemu spomaleniu v januári, v predchádzajúcich troch mesiacoch výrazne vzrástli, o viac ako 7 %. Takéto tempo nebolo zaznamenané od začiatku roka 2023. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Index cien poľnohospodárskych komodít, ktorý zostavuje brazílska centrálna banka, poukazuje na možnosť zrýchlenia inflácie v prípade potravín až na približne 15 % v nasledujúcich mesiacoch, čo by mohlo zvýšiť celkovú mieru inflácie o ďalších 1,5 percentuálneho bodu.



Predtým sa zdalo, že brazílska vláda je pomerne tolerantná k vyššej inflácii, keďže jej hlavnými hnacími silami boli ceny služieb spojené s robustným trhom práce a so spotrebiteľskými výdavkami.



Ale vyhliadky na prudké zvýšenie cien potravín, ktoré by mohlo výrazne znížiť kúpnu silu domácností, vyvolali obavy, zvlášť v čase, keď brazílska ekonomika vykazuje známky spomalenia a popularita vlády klesá.



Okrem odstránenia ciel na potraviny vláda zvýšila aj kvóty na bezcolný dovoz palmového oleja. Tieto opatrenia sú určené na zmiernenie vplyvu potenciálnych recipročných ciel USA.



Napriek tomuto úsiliu analytici z Capital Economics vyjadrili skepticizmus, čo sa týka účinnosti nulových ciel pri obmedzovaní rastu cien potravín. Argumentujú, že Brazília je hlavným výrobcom a čistým vývozcom mnohých potravinárskych výrobkov a lokálne ceny budú pravdepodobne naďalej ovplyvňovať domáce faktory. Platí to najmä pre kávu a hovädzie mäso, ktorých ceny výrazne stúpli v dôsledku klimatických podmienok, ktoré ovplyvnili zber a pastviny.