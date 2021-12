Sao Paulo 2. decembra (TASR) - Brazílska ekonomika sa v 3. štvrťroku prepadla do recesie, keďže jej výkon v medzikvartálnom porovnaní klesol už druhý štvrťrok po sebe. Oznámil to vo štvrtok štatistický úrad IBGE.



Hrubý domáci produkt (HDP) najväčšej ekonomiky v Latinskej Amerike sa za tri mesiace do konca septembra 2021 znížil o 0,1 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď po revízii medzikvartálne klesol o 0,4 %. Analytici pritom odhadovali, že zostane nezmenený, na rovnakej úrovni ako v období apríl - jún 2021.



Dva po sebe nasledujúce štvrťroky ekonomického poklesu spĺňajú technickú definíciu recesie.



Zotavovanie brazílskej ekonomiky z pandémie ochorenia COVID-19 zastavila inflácia, ktorá stúpa o dvojciferné čísla, čo prinútilo centrálnu banku agresívne zvýšiť náklady na pôžičky. Niektorí ekonómovia varujú pred ešte hlbším medzikvartálnym poklesom ekonomiky v budúcom roku.



V medziročnom porovnaní sa rast HDP v období júl - september spomalil na 4 % z rekordnej expanzie o 12,3 % v predchádzajúcom trojmesačnom období. Mierne pritom zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že sa zvýši o 4,2 %.



V prieskume centrálnej banky, ktorého výsledky zverejnila začiatkom týždňa, ekonómovia výrazne zhoršili prognózu hospodárskeho rastu Brazílie za celý rok 2022, a to na menej ako 0,6 % z júnových 2,3 %.