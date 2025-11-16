< sekcia Ekonomika
Brazílska káva a ovocie v USA stále podliehajú 40-percentnému clu
Vzťahy medzi USA a Brazíliou sa od júlového rozhodnutia a sankčných clách Washingtonu zlepšili.
Autor TASR
Rio de Janeiro 16. novembra (TASR) - Brazílsky tovar vrátane kávy, hovädzieho mäsa a tropického ovocia v USA stále podlieha 40-percentným clám, a to aj napriek rozhodnutiu prezidenta Donalda Trumpa zrušiť niektoré odvozné poplatky, vyhlásil v sobotu (15. 11.) brazílsky viceprezident Geraldo Alckmin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
V piatok (14. 11.) Trump oznámil zrušenie niektorých ciel, ktoré zaviedol v apríli ako opatrenia na podporu domácej produkcie a oživenia ekonomiky. Brazíliu v tom čase zasiahlo clo vo výške 10 %. V júli však Trump na juhoamerickú krajinu uvalil dodatočné, až 40-percentné clo. Tento krok okrem iného odôvodnil súdnym procesom so svojím spojencom, bývalým brazílskym prezidentom Jairom Bolsonarom, ktorý nazval „honom na čarodejnice“.
Niektoré produkty, ako napríklad pomarančový džús, budú teraz podliehať nulovým clám, pretože sa na ne nevzťahovali dodatočné 40-percenté clá, priblížil Alckmin. Táto zvýšená sadzba však zostáva v platnosti na produkty, ako sú káva, hovädzie mäso alebo mango a ananás, dodal viceprezident. Najnovšie rozhodnutie Trumpa označil za krok správnym smerom, hoci v obchode s USA pretrvávajú nerovnováhy, ktoré je potrebné napraviť.
„Každý dostal o 10 % menej, ale v prípade Brazílie, ktorá mala 50 %, sme skončili so 40 %, čo je veľmi veľa,“ povedal Alckmin novinárom v hlavnom meste Brazílie.
Vzťahy medzi USA a Brazíliou sa od júlového rozhodnutia a sankčných clách Washingtonu zlepšili. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva sa v októbri stretol s Trumpom a po rozhovoroch v Malajzii vyjadril presvedčenie, že obe krajiny čoskoro dosiahnu obchodnú dohodu.
