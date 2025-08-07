< sekcia Ekonomika
Brazílski rybári žiadajú po clách vládu o pomoc
Navyše, rybári začali tlačiť na vládu, aby posilnila vyjednávania s Európskou úniou, čo by umožnilo opätovné otvorenie európskeho trhu.
Autor TASR
Sao Paulo 7. augusta (TASR) - Brazílsky rybársky priemysel žiada brazílsku vládu o pomoc po tom, ako americký prezident Donald Trump uvalil na tento sektor 50-percentné clá. Rybárskemu priemyslu tak hrozí prepúšťanie a niektorým firmám bankrot, keďže USA sa na celkovom objeme exportu tohto odvetvia podieľajú zhruba 70 %. Informovala o tom agentúra Reuters.
„V dôsledku tejto situácie nebude naše podnikanie životaschopné,“ povedal Arimar França Filho, predseda rybárskej únie v štáte Rio Grande do Norte na severovýchode Brazílie. „Domáci trh síce dokáže absorbovať časť našej produkcie, nie je schopný však prijať všetko a naše lode ani nemôžu loviť ryby výhradne pre brazílsky trh,“ dodal s tým, že rybársky priemysel preto požiadal vládu o núdzový úver v hodnote 900 miliónov realov (140,86 milióna eur) s cieľom zvládnuť novú ekonomickú situáciu.
Navyše, rybári začali tlačiť na vládu, aby posilnila vyjednávania s Európskou úniou, čo by umožnilo opätovné otvorenie európskeho trhu. Ten je pre brazílske morské produkty uzatvorený od konca roka 2017.
Eduardo Lobo, prezident združenia Abipesca zastupujúcej brazílskych rybárov, uviedol, že sektor nemá z krátkodobého hľadiska inú alternatívu. „Bez úveru nedokážeme plniť naše záväzky a ochrániť pracovné miesta,“ varoval s tým, že ak vláda rýchlo nezareaguje, americké clá by mohli zasiahnuť približne 20.000 pracovných miest.
To potvrdil aj Attillo Sergio Leardini zo spoločnosti Leardini Pescados, jedného z najväčších brazílskych producentov morských produktov. „Hrozí nám vysoká nezamestnanosť. Netvrdím, že hneď zajtra, avšak do šiestich mesiacov či do roka môžu niektoré podniky ukončiť produkciu,“ uviedol. Obáva sa najmä vývozu prémiových produktov, ako sú homáre. Tie sú populárne na americkom trhu, na brazílskom sa však pre ne toľko kupcov nenájde, najmä za ceny, ktoré sú Američania ochotní platiť.
Podľa Filha začnú rybári už v najbližších dňoch znižovať na domácom trhu ceny svojich produktov, čo však zasa teší predajcov. Filho očakáva, že do pár týždňov by obyvatelia Brazílie mohli nájsť v supermarketoch lacnejšie ryby a ďalšie morské produkty.
(1 EUR = 6,3895 BRL)
