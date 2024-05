Brazílsky Embraer pokračoval v strate, klesla však o takmer 90 %

Sao Paulo 7. mája (TASR) - Brazílsky výrobca lietadiel Embraer vykázal stratu aj za 1. štvrťrok tohto roka, rozsah straty sa však v porovnaní s minulým rokom prudko znížil. K zmierneniu straty výrazne prispeli zvýšené dodávky lietadiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tretí najväčší výrobca lietadiel na svete v utorok uviedol, že v 1. kvartáli zaznamenal upravenú stratu 63,5 milióna realov (11,61 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala spoločnosť stratu 460,5 milióna realov.



Výsledky výrazne podporil zvýšený objem dodávok. Za prvé tri mesiace roka dodal Embraer zákazníkom 25 lietadiel. To je o 67 % viac než pred rokom. Z celkového počtu dodaných strojov bolo 18 biznis jetov a zvyšných sedem predstavovali klasické komerčné lietadlá. O zhruba dve tretiny vyššie dodávky tak zvýšili tržby Embraeru o 19 % na 4,5 miliardy realov.



Firma zároveň potvrdila svoj pôvodný odhad dodávok na celý rok 2024. Stále očakáva, že v tomto roku dodá zákazníkom od 197 do 215 lietadiel. Čo sa týka biznis jetov, predpokladá, že dodávky dosiahnu od 125 do 135 strojov. Na porovnanie, v roku 2023 ich Embraer dodal 115. V prípade komerčných lietadiel spoločnosť odhaduje, že tento rok dodá od 72 do 80 strojov, zatiaľ čo vlani dodala zákazníkom 64 lietadiel.



(1 EUR = 5,4683 BRL)