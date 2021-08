Brazílsky Embraer sa v 2. kvartáli vrátil k zisku

Sao Paulo 16. augusta (TASR) - Brazílsky výrobca lietadiel Embraer sa v 2. kvartáli vrátil do čiernych čísiel. Výsledky zároveň prekonali očakávania ekonómov.



Spoločnosť dosiahla za 2. štvrťrok čistý zisk 87,9 milióna USD (74,71 milióna eur), uviedla agentúra AFP. V rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala firma stratu 315,3 milióna USD. Spoločnosť Embraer bola stratová aj v 1. kvartáli tohto roka, keď strata dosiahla 89,7 milióna USD.



Tržby sa zvýšili o 110,4 % na 1,13 miliardy USD, informoval server RTTNews. Podľa šéfa Francisca Gomesa Neta sa pod to do veľkej miery podpísal zvýšený predaj lietadiel.



Tretí najväčší výrobca lietadiel na svete po Airbuse a Boeingu dodal zákazníkom za obdobie apríl až jún 14 dopravných lietadiel, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka, keď leteckú dopravu ovplyvnili protipandemické opatrenia, ich dodal iba štyri.



Firma zvýšila aj predaj firemných lietadiel. V 2. kvartáli 2020 ich dodala 13, v tohtoročnom 2. štvrťroku to bolo 20 strojov.



Od začiatku tohto roka predal Embraer 23 dopravných a 33 firemných lietadiel. Za celý rok plánuje spoločnosť dodať zákazníkom 45 až 50 dopravných lietadiel a 90 - 95 firemných strojov. Konsolidované tržby odhaduje na úrovni 4 miliardy až 4,5 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1765 USD)