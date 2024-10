Brazílsky Embraer výrazne zvýšil v 3. kvartáli dodávky zákazníkom

Sao Paulo 21. októbra (TASR) - Brazílska spoločnosť Embraer výrazne zvýšila v 3. štvrťroku dodávky lietadiel zákazníkom. Dodala ich takmer 60, čo v porovnaní s 3. kvartálom minulého roka predstavuje zvýšenie takmer o tretinu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Tretí najväčší výrobca lietadiel na svete po Airbuse a Boeingu uviedol, že za obdobie od júla do konca septembra dodal zákazníkom 57 dopravných lietadiel. To je o 33 % viac, než za rovnaké obdobie minulého roka. Z celkového počtu dodaných lietadiel až 41 strojov boli biznis jety. Zvyšných 16 predstavovali klasické komerčné lietadlá.



Spoločnosť okrem toho dodala, že hodnota jej nevybavených objednávok dosiahla ku koncu septembra 22,7 miliardy USD (20,92 miliardy eur). To je najvyššia hodnota za deväť rokov. Firma, ktorá v 3. kvartáli zároveň dodala zákazníkom dve bojové lietadlá, plánuje celkové hospodárske výsledky za 3. štvrťrok zverejniť 8. novembra.



(1 EUR = 1,0853 USD)