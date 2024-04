Brazílsky Embraer zvýšil dodávky v 1. kvartáli o takmer 70 %

Sao Paulo 22. apríla (TASR) - Brazílsky výrobca lietadiel Embraer dodal zákazníkom v 1. štvrťroku tohto roka 25 strojov, z ktorých zhruba dve tretiny tvorili biznis jety. Celkový počet dodávok predstavuje zvýšenie oproti minulému roku o takmer 70 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť uviedla, že z celkovo 25 dodaných lietadiel až 18 strojov boli biznis jety. Zvyšných sedem predstavovali klasické komerčné lietadlá. Výsledok znamená výrazné zlepšenie oproti rovnakému obdobiu spred roka, keď rast dodávok dosiahol 67 %.



Embraer, ktorý je po Airbuse a Boeingu tretím najväčším výrobcom lietadiel na svete, zároveň uviedol, že hodnota jeho nevybavených objednávok dosiahla ku koncu marca 21,1 miliardy USD (19,81 miliardy eur), čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje rast o 13 %. Zároveň je to najvyššia hodnota za posledných sedem rokov.



Minulý mesiac Embraer zverejnil odhad dodávok lietadiel na tento rok. Čo sa týka biznis jetov, predpokladá, že v roku 2024 dodá zákazníkom od 125 do 135 týchto strojov. Na porovnanie, v roku 2023 ich dodal 115. V prípade komerčných lietadiel spoločnosť odhaduje, že tento rok dodá od 72 do 80 strojov, zatiaľ čo vlani dodala zákazníkom 64 lietadiel.



(1 EUR = 1,0653 USD)