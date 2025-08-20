< sekcia Ekonomika
Brazílsky prezident verí v skoré dokončenie dohody Mercosur-EÚ
Lula predtým vyjadril nádej, že sa obom stranám podarí dohodu finalizovať v druhej polovici roka, keď jeho krajina bude predsedať združeniu Mercosur.
Autor TASR
Sao Paulo 20. augusta (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva a jeho francúzsky kolega Emmanule Macron v stredu diskutovali o amerických clách a obchodnej dohode medzi juhoamerickým zoskupením Mercosur a Európskou úniou. Lula v telefonickom rozhovore potvrdil svoj nesúhlas s colnou politikou USA a obaja lídri vyjadrili odhodlanie zavŕšiť rokovania o dlho pripravovanom obchodnom pakte, oznámila brazílska vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Lula predtým vyjadril nádej, že sa obom stranám podarí dohodu finalizovať v druhej polovici roka, keď jeho krajina bude predsedať združeniu Mercosur, do ktorého patria aj Argentína, Paraguaj a Uruguaj. Dohoda bola v zásade dokončená v decembri minulého roka, naďalej však čelí odporu krajín ako Francúzsko, ktoré má obavy o svoj poľnohospodársky sektor.
Macron v príspevku na sieti X uviedol, že Lulovi zopakoval svoju pripravenosť na „ambicióznu“ dohodu medzi EÚ a Mercosurom, „pokiaľ bude chrániť záujmy nášho francúzskeho a európskeho poľnohospodárstva a slúžiť našim ekonomikám.“ „Dlho sme sa rozprávali aj o ekonomických otázkach, najmä o clách, ako aj o našej bilaterálnej spolupráci v oblasti obrany a dopravy,“ dodal Macron.
