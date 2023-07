Brazílsky prezident verí v skorú dohodu EÚ-Mercosur

Brusel 19. júla (TASR) - Brazília chce v najbližších dvoch až troch týždňoch predložiť Európskej únii návrh, ktorý by mal priniesť prelom vo viaznucich rokovaniach s juhoamerickým združením voľného obchodu Mercosur. Brazílsky prezident Luiz Inacio Lula da Silva v stredu vyjadril optimizmus, že dohoda by sa mohla dosiahnuť do konca tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Rokovania o voľnom obchode medzi EÚ a združením Mercosur sa uzavreli v roku 2019. Dohodu sa však nepodarilo uviesť do praxe pre obavy EÚ z výrubu dažďových pralesov v Amazónii a politiku Brazílie v oblasti ochrany klímy. Európska komisia (EK) navrhla, aby sa k dohode pripojil protokol so záväzkami v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a ľudských práv.



Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v pondelok (17. 7.) uviedla, že sa usiluje o čo najskoršie vyriešenie všetkých zostávajúcich otázok tak, aby sa Únia mohla stať účastníkom obojstranne výhodnej dohody. Výhrady k požiadavkám Bruselu v oblasti ľudských práv a ochrany životného prostredia zazneli okrem Brazílie aj z Argentíny.



Mercosur tvoria Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj. EÚ uzavrela dohodu so združením v roku 2019 takmer po 20 rokoch vyjednávaní, stále však nebola ratifikovaná.