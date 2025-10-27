< sekcia Ekonomika
Brazílsky prezident verí, že s USA dosiahne obchodnú dohodu
Trumpova administratíva v júli zaviedla clo vo výške 40 % na brazílske výrobky, ktoré sa pripočíta k plošnému 10-percentnému clu na dovoz do USA.
Autor TASR
Kuala Lumpur/Brazília 27. októbra (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva verí, že jeho krajina a Spojené štáty dosiahnu obchodnú dohodu. Americký prezident Donald Trump naznačil tiež, že dohoda je pravdepodobná. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Uviedli to po spoločných rokovaniach na okraji samitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Kuala Lumpur, hlavnom meste Malajzie. Lula označil rokovania za „veľmi dobré“.
Trump to potvrdil a novinárom na palube lietadla Air Force One na ceste do Tokia povedal: „Uvidíme, čo sa stane,“ s tým, že Brazília by chcela dosiahnuť dohodu.
„Myslím si, že by sme mali byť schopní uzavrieť nejaké dobré dohody pre obe krajiny,“ povedal Trump po stretnutí s Lulom.
Trumpova administratíva v júli zaviedla clo vo výške 40 % na brazílske výrobky, ktoré sa pripočíta k plošnému 10-percentnému clu na dovoz do USA. Washington clá odôvodnil brazílskou hospodárskou politikou a stíhaním bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý bol nedávno odsúdený za pokus o prevrat po prehre vo voľbách v roku 2022. Brazílsky najvyšší súd ho odsúdil na približne 27 rokov väzenia.
Trump sa však počas rozhovoru s Lulom nezaviazal, že zruší vysoké clá.
„Zaručil mi, že dosiahneme dohodu,“ povedal Lula na tlačovej konferencii. „Som si istý, že o niekoľko dní dosiahneme riešenie.“
Zároveň povedal, že Trumpovi opäť pripomenul, že Brazília je jednou z troch krajín skupiny G20 (20 najväčších ekonomík sveta), s ktorými majú USA obchodný prebytok.
Poznamenal tiež, že Bolsonaro mal spravodlivý proces a že jeho prípad by nemal byť súčasťou obchodných rokovaní.
Lula zároveň ponúkol pomoc s riešením krízy vo Venezuele, kde prezident Nicolás Maduro obvinil USA z vykonštruovania vojny proti nemu po tom, čo Washington poslal najväčšiu vojnovú loď sveta k tejto krajine.
