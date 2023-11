Brazílsky výrobca lietadiel Embraer zvýšil zisk o viac než tretinu

Sao Paulo 6. novembra (TASR) - Brazílsky výrobca lietadiel Embraer zaznamenal v 3. štvrťroku rast zisku o viac než tretinu, pod čo sa podpísal výrazný rast dodávok zákazníkom. Spoločnosť zároveň potvrdila celoročnú prognózu, napriek tomu, že pretrvávajú problémy v dodávateľskom reťazci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Embraer, tretí najväčší výrobca lietadiel na svete po spoločnostiach Airbus a Boeing, v pondelok oznámil, že za 3. kvartál zaznamenal upravený zisk na úrovni 32,9 milióna USD (30,74 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 34 %.



Tržby dosiahli 1,28 miliardy USD, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 38 %. Spoločnosť dodala, že sa jej podarilo dosiahnuť dvojciferný rast tržieb vo všetkých divíziách.



Spoločnosť už skôr uviedla, že v 3. kvartáli dodala zákazníkom 43 lietadiel, konkrétne 15 komerčných a 28 biznis jetov. To je o 30 % viac než v 3. štvrťroku 2022.



Po zverejnení výsledkov Embraer oznámil, že nebude robiť žiadne zmeny vo svojej celoročnej prognóze, či sú to dodávky alebo hospodárske výsledky. Naďalej tak počíta s dodávkou 200 lietadiel, čo by znamenalo medziročný rast zhruba o štvrtinu. S podobným tempom rastu počíta aj v roku 2024.



(1 EUR = 1,0702 USD)