BRC: Ceny čerstvých potravín v Británii rástli v novembri rekordne

Londýn 30. novembra (TASR) - Ceny čerstvých potravín v britských obchodoch vzrástli v novembri podľa najnovších údajov Konzorcia britského maloobchodu (BRC) rekordným tempom. To znamená ďalšiu záťaž pre domácnosti zápasiace s krízou životných nákladov. Informovala o tom agentúra Reuters.



BRC v stredu zverejnilo výsledky svojho prieskumu, na základe ktorého sa ceny čerstvých potravín v Británii zvýšili v novembri medziročne o 14,3 %. To je najvýraznejší rast od začiatku evidovania príslušných údajov v roku 2005.



Navyše, aj ceny ostatných potravinových tovarov vzrástli v novembri rekordným tempom, dodalo konzorcium. Rast dosiahol 12,6 % oproti 11,6-percentnému rastu v predchádzajúcom mesiaci.



Údaje BRC zahrnujú menší počet tovarov než štatistický úrad, ktorý zverejňuje údaje o celkovej inflácii. Tá dosiahla v Británii v októbri 11,1 %, čo je najvyššia miera inflácie od októbra 1981.



Šéfka BRC Helen Dickinsonová uviedla, že na budúci rok by sa rast cien mohol zmierniť, "počas tejto zimy však vyhliadky pre spotrebiteľov vôbec nie sú radostné". Ako povedala, "ceny potravín pokračovali v raste, najmä čo sa týka mäsa, vajec a mliečnych výrobkov. Za tým sú najmä prudko rastúce ceny energií a náklady na krmivo pre zvieratá a ich transport".



Spoločnosť pre prieskum trhu NielsenIQ, ktorá sa na prieskume o vývoji cien podieľala, dodala, že tohtoročné Vianoce budú pre Britov podstatne drahšie a veľký počet spotrebiteľov bude smerovať výdavky najmä na nevyhnutný tovar. "Keďže ceny naďalej rastú, náklady na tohtoročné vianočné sviatky budú vyššie a zákazníci budú omnoho viac sledovať svoj rozpočet, než kedykoľvek predtým," povedal Mike Watkins z NielsenIQ.