Brent klesol pod 72 USD/barel, za týždeň smeruje k poklesu o vyše 3 %

Singapur 15. novembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese aj v piatok, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 72 USD za barel (159 litrov). K poklesu smerujú ceny komodity aj za celý týždeň, a to o viac než 3 %. Na trhy naďalej vplývajú informácie o klesajúcom dopyte zo strany kľúčového čínskeho trhu a najnovšie sa k nim pridali správy o výraznejšom raste zásob ropy v USA, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.26 h SEČ 71,77 USD (68,14 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 79 centov (1,09 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 67,92 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 78 centov (1,14 %).



Ešte výraznejší pokles cien ropy sa očakáva za celý týždeň. Cena Brentu smeruje k týždennému poklesu o viac než 3 % a cena WTI o vyše 3,3 %.



Náladu na trhu stále ovplyvňujú nepriaznivé informácie o dopyte zo strany Číny, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete. Jej ekonomike sa podľa prichádzajúcich ekonomických dát nedarí zrýchliť tempo rastu a ako sa ukazuje, nepomáhajú ani kroky vlády či centrálnej banky na podporu hospodárstva.



Na problém poukázali najnovšie aj údaje o aktivite čínskych rafinérií. Tie v októbri spracovali o 4,6 % menej ropy než pred rokom, čo predstavuje pokles už siedmy mesiac po sebe. Dôvodom je zatvorenie niektorých rafinérií a v prípade menších nezávislých rafinérií obmedzenie ich aktivity.



Podľa údajov amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) navyše zásoby ropy v USA v minulom týždni vzrástli o 2,1 milióna barelov. To je omnoho výraznejší rast, než predpokladali analytici, ktorí odhadovali, že zásoby sa zvýšia maximálne o 750.000 barelov.



(1 EUR = 1,0533 USD)