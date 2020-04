Breton: EÚ bude potrebovať približne 1,6 bil. eur na obnovu ekonomiky

Paríž 21. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) bude pravdepodobne potrebovať približne 1,6 bilióna eur na pomoc ekonomike pri zotavovaní sa z krízy spôsobenej novým koronavírusom. Vyhlásil to v utorok eurokomisár pre vnútorný trh a služby Thierry Breton pre francúzsku televíznu stanicu BFM TV.



Breton uviedol tiež, že pracuje spolu s komisárom pre ekonomiku Paolom Gentilonim na plánoch, ktoré počítajú približne s touto sumou. To zodpovedá zhruba 10 % hrubého domáceho produktu (HDP) celej Únie, povedal.



Členské štáty sa však ešte nedohodli na technických aspektoch financovania tzv. fondu obnovy (Recovery Fund) a očakáva sa, že lídri jednotlivých štátov odložia konečné rozhodnutie aj počas rokovaní vo štvrtok (23. 4.) prostredníctvom videokonferencie, keďže členovia bloku majú rozdielne názory aj na to, aký veľký má byť tento fond.



Španielsko vyzvalo na vytvorenie fondu v hodnote 1,5 bilióna eur, čo je približne rovnaká suma, o akej uvažuje Breton, ale približne trojnásobok hodnoty odhadovanej šéfom záchranného fondu eurozóny.



Breton tiež vyhlásil, že je potrebný „Marshallov plán“ na pomoc európskemu odvetviu cestovného ruchu, čo je odkaz na americký program pomoci pre Európu po druhej svetovej vojne.