Eurokomisár T. Breton: EÚ si musí vybudovať priemysel špičkových čipov

Antverpy 16. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) musí vyrábať svoje vlastné špičkové počítačové čipy. vyhlásil to v utorok eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton, ktorý zároveň vychvaľoval európsky zákon o čipoch schválený minulý mesiac. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Bretona EÚ nesmie byť odsunutá len do pozície výskumu alebo výroby relatívne starších čipov. "So schválením zákona o čipoch vám všetkým, v Európe aj mimo nej, vysielame silný signál, že Európa je otvorená pre podnikanie," povedal na konferencii v Antverpách, ktorú organizovalo centrum Interuniversity Microelectronics Center (IMEC), jedna z popredných európskych firiem zaoberajúcich sa výskumom polovodičov.



Zákon o čipoch je odpoveďou Európy na podobné plány na podporu ich výroby v USA a Číne, ako aj na Taiwane, v Južnej Kórei a v Japonsku. Breton zopakoval svoje ciele zdvojnásobiť podiel Európy na výrobe všetkých čipov na 20 % zo súčasných 10 %, hoci odborníci tvrdia, že EÚ ponúka výrobcom menšiu podporu ako USA alebo Čína.



Breton v tejto súvislosti povedal, že európsky plán je modelom pre novú a asertívnejšiu priemyselnú politiku vrátane "priamej podpory výrobnej základne v Európe v rámci celého dodávateľského reťazca". Pripomenul, že byť vynikajúci vo výskume nestačí, je potrebné stavať aj továrne a vyrábať v Európe.



Odmietol zároveň myšlienku, že by sa Európa mala sústrediť len na svoje existujúce silné stránky pri výrobe relatívne starších čipov, väčšinou pre svoj automobilový priemysel. "Odmietame akýkoľvek pokus o geografickú segmentáciu, kde by Európa vyrábala staršie čipy, zatiaľ čo Ázia a USA by vyrábali pokrokové typy," povedal.



Breton dodal, že EÚ bude spolupracovať so spojencami, ale zároveň "bude brániť svoje priemyselné záujmy a vedúce postavenie".



Pripomenul na záver, že európsky zákon o čipoch viedol k plánom na nové projekty spoločností Intel, Infineon, STMicroelectronics a Global Foundries. Aj taiwanská spoločnosť TSMC, ktorá vyrába najpokročilejšie čipy na svete, zvažuje investíciu v Nemecku.