Breton: Investícia TSMC v Nemecku je úspech priemyselnej stratégie EÚ

Brusel 10. augusta (TASR) - Desaťmiliardová investícia taiwanského výrobcu polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) do novej továrne na výrobu čipov v Drážďanoch predstavuje "vyvrcholenie" priemyselnej stratégie EÚ. Uviedol to vo štvrtok eurokomisár pre jednotný trh Thierry Breton v rozhovore pre francúzsku rozhlasovú stanicu RTL.



TSMC je najväčší svetový výrobca čipov. Správna rada spoločnosti uplynulý utorok odobrila investície v celkovej výške 10 miliárd eur pre novú továreň v Drážďanoch.



Spravodajský server Euractiv citoval Bretona a jeho vyhlásenie pre RTL, že novoprijatý zákon EÚ o čipoch je znakom toho, že "Európa berie svoj osud späť do vlastných rúk".



Zákon o čipoch, ktorý bol definitívne schválený zástupcami členských štátov EÚ koncom júla, poskytuje zdroje vo výške 43 miliárd eur a posilňuje pozíciu Únie na svetovom trhu s polovodičmi, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj elektromobility a inovačných technológií. Cieľom zákona je priviesť priemyselné kapacity späť do Európy a znížiť závislosť voči ázijským a americkým súperom stanovením cieľa 20-% produkcie čipov EÚ do roku 2030.



Do tohto kontextu spadá aj investícia TSMC. Taiwanský výrobca investuje viac ako 10 miliárd eur v Nemecku do výstavby a prevádzky závodu na výrobu mikročipov výmenou za štátnu pomoc vo výške päť miliárd eur. Euractiv spresnil, že tento projekt získal aj investície od európskych spoločností Bosch, Infineon a NXP, z ktorých každá bude mať 10-% podiel.



Rozhodnutie TSMC nasleduje po niekoľkých ďalších investíciách v sektore polovodičov v celej EÚ, vrátane prísľubu 30 miliárd eur od spoločnosti Intel v Sasku-Anhaltsku (z toho 10 miliárd eur predstavuje štátna pomoc) a vybudovania novej továrne vo Francúzsku spoločnosťou STMicroelectronics a GlobalFoundries, kde vláda pomôže sumou 2,9 miliardy eur.



"V Nemecku už polovodičové spoločnosti investujú viac peňazí do nových osád a projektov, ako predpokladá európsky zákon o čipoch pre celý kontinent," uviedla regionálna lobistická skupina Silicon Saxony.



Breton pre RTL pripomenul, že Európania pred tridsiatimi rokmi mali vlastné výrobné kapacity, ale postupne ich stratili v prospech Ázie. Podľa Európskej komisie EÚ v roku 2019 zaisťovala iba 9 % svetovej produkcie polovodičov.



Komisár uviedol, že doteraz existuje 68 projektov v oblasti polovodičových technológií v EÚ v celkovej hodnote 100 miliárd eur, čo znamená, že 20-% cieľ by Únia mohla splniť ešte pred rokom 2030.



"Museli sme zmeniť pravidlá súťaže. Boli sme príliš naivní a potrebovali sme prispôsobiť naše pravidlá realite tohto sveta," povedal Breton o zákone o čipoch. Dodal tiež, že štátna pomoc je nevyhnutná na podporu veľkých súkromných investícií v tejto oblasti.



Eurokomisia v marci oznámila, že uvoľní pravidlá štátnej pomoci, aby členské štáty mali viac možností na spoločné investovanie so súkromnými subjektmi do projektov, ktoré podporujú ekologický prechod a posilňujú priemyselnú nezávislosť EÚ. Sú však aj kritické hlasy, ktoré tvrdia, že štátna pomoc naruší jednotný trh, pretože sa tým uprednostnia členské štáty s vyššou fiškálnou palebnou silou ako Francúzsko a Nemecko na úkor menších krajín.



"Ak investíciu TSMC schváli Európska komisia, potom Nemecko bude krajinou, ktorá bude mať najväčší úžitok zo zákona o čipoch," cituje Euractiv Mathieua Duchatela, riaditeľa medzinárodných štúdií francúzskeho think-tanku Institut Montaigne. Duchatel upozorňuje, že v takomto prípade eurokomisia povolí presne to, čomu sa európske právo hospodárskej súťaže snažilo zabrániť zákazom priemyselných dotácií - koncentráciu v krajinách s dostatočným rozpočtom na podporu veľkých projektov.