Breton má pochybnosti, či má plynovod zo Španielska ekonomický zmysel

Berlín 8. septembra (TASR) - Komisár Európskej únie (EÚ) pre vnútorný trh Thierry Breton vyjadril vo štvrtok pochybnosti o tom, či by bol plynovod, ktorý spojí španielske a francúzske plynové siete, ziskový. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nemecký kancelár Olaf Scholz minulý mesiac podporil výstavbu plynovodu z Portugalska cez Španielsko a Francúzsko do strednej Európy, ktorý by jej pomohol zbaviť sa závislosti od ruskej energie. Uviedol pritom, že loboval za takýto projekt.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron zase v pondelok (5. 9.) vyhlásil, že takýto plynovod nie je potrebný, pretože kapacita dvoch už existujúcich plynovodov cez Pyreneje nie je dostatočne využitá a toky plynu smerujú najmä do Španielska.



"Nie je jasné, či by takýto projekt dával ekonomicky zmysel," povedal Breton novinárom v Berlíne deň pred mimoriadnym stretnutím ministrov energetiky EÚ v Bruseli, na ktorom budú diskutovať o prudko stúpajúcich cenách energií.



EÚ navrhla v stredu (7. 9.) cenový strop pre ruský plyn. Ruský prezident Vladimir Putin pritom pohrozil, že ak Európa pristúpi k takémuto kroku, preruší jej všetky dodávky energií, čím sa zvýši riziko ich prídelov v Európe túto zimu.



Zhoršovanie patovej situácie by mohlo viesť k ešte vyšším cenám plynu v Európe, v dôsledku čoho stúpnu už aj tak obrovské výdavky vlád na zabránenie kolapsu poskytovateľov energií a ochranu domácností pred chladnou zimou a nedostatkom peňazí.



Európa obvinila Rusko, že využíva dodávky energií ako zbraň v odvete za západné sankcie uvalené na Moskvu za jej inváziu na Ukrajinu. Rusko zase tvrdí, že práve sankcie sú dôvodom problémov s dodávkami plynu, ktoré pripisuje poruchám na plynovode.