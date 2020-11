Brexit bez dohody spôsobí straty britskému automobilovému priemyslu

Londýn 24. novembra (TASR) - Britský automobilový priemysel varuje, že ak Británia a Európska únia (EÚ) nedosiahnu obchodnú dohodu, sektor čakajú obrovské straty. Zároveň to podkope jeho schopnosť vyvíjať vozidlá novej generácie s nulovými emisiami.



Zväz výrobcov a predajcov áut SMMT varuje, že ak vyjednávači do konca tohto roka nedosiahnu dohodu o obchodných vzťahoch po skončení sa prechodného obdobia, automobilový sektor to bude na clách do roku 2025 stáť 55,4 miliardy GBP (62,24 miliardy eur). Brexit bez dohody podľa zväzu v priebehu najbližších dvoch rokoch zníži produkciu áut v Británii o 2 milióny.



"Keďže zostáva len veľmi málo času, aby sa firmy pripravili na nové obchodné podmienky, čím skôr sa dohoda uzatvorí a bude detailne komunikovaná, tým menšie škody spôsobí nášmu sektoru aj jeho zamestnancom," uviedol vo svojom vyhlásení SMMT.



Ak Británia a EÚ do konca roka neuzatvoria novú obchodnú dohodu, od 1. januára 2021 začnú vzájomný obchod regulovať pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo by pre výrobcov áut a autodielcov znamenalo zavedenie ciel. SMMT upozornil, že britský automobilový sektor musí okrem spomínaných ciel ešte zvládnuť obrovské náklady spôsobené koronakrízou.



Výzva SMMT na dosiahnutie obchodnej dohody s EÚ prichádza necelý týždeň po tom, ako britská vláda oznámila, že v rámci "zelenej revolúcie" už od roku 2030 zakáže predaj nových áut s benzínovými a dieselovými motormi. SMMT varoval, že clá podľa pravidiel WTO zvýšia cenu v Británii vyrobeného elektromobilu, predávaného v EÚ, v priemere o 2000 GBP. To výrazne zníži konkurencieschopnosť britských závodov a atraktivitu Británie ako miesta na investície.



(1 EUR = 0,89012 GBP)