Brexit už možno stiahol Britániu do recesie

Londýn 22. júla (TASR) - Plánovaný odchod Británie z Európskej únie (EÚ) už možno stlačil britskú ekonomiku do technickej recesie, uviedol Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (NIESR).



Nové prognózy inštitútu sú pochmúrne. NIESR predpovedá, že aj v prípade hladkého odchodu v októbri, britská ekonomika v tomto roku expanduje len o 1 % rovnako ako v roku 2020. Podľa inštitútu je približne 25 % pravdepodobnosť, že ekonomika už teraz klesá.



Vyhliadky by boli ešte horšie v prípade brexitu bez dohody. V prípade neriadeného odchodu inštitút počíta s "prudkým" poklesom. A v prípade "riadeného" brexitu bez dohody NIESR očakáva na budúci rok stagnáciu, zrýchlenie inflácie na 4,1 % a oslabenie libry približne o 10 %.



"Nech sa na to pozrieme z ktorejkoľvek strany, brexit bez dohody neprinesie príliš ekonomickej radosti," uviedol šéf NIESR Jagjit Chadha.



Britská libra po zverejnení správy inštitútu klesla a predávala sa po 1,2466 USD.



Hrubý domáci produkt (HDP) podľa predpovede NIESR v prípade riadeného brexitu bez dohody klesne asi o 2 %, bude však stagnovať, ak vláda a centrálna banka prijmú opatrenia na podporu ekonomiky. Dlhodobý vplyv však bude stále výrazne negatívny, keď inštitút odhaduje, že výkon ekonomiky bude trvalo nižší o 5 % v porovnaní s mäkkým brexitom alebo zotrvaním krajiny v EÚ.



Podľa NIESR existuje pravdepodobnosť 30 %, že britská ekonomika v roku 2020 klesne. V prípade riadeného brexitu bez dohody britská centrálna banka (BoE) do konca tohto roka zníži kľúčový úrok na 0,25 %, potom ho však do konca roka 2020 prudko zvýši na 1,75 %. Rozpočtový deficit stúpne na 2,7 %.