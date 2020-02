Británia a EÚ sa už v prvých dňoch po brexite dostali do sporu

Londýn/Brusel 3. februára (TASR) - Európska únia a Británia sa už v prvých dňoch po vystúpení Britov z EÚ dostali do sporu. Britský premiér Boris Johnson trvá na tom, že Londýn sa nemusí zaviazať k plneniu noriem platných v EÚ, zatiaľ čo Brusel varoval zavedením ciel a kvót, ak sa tak nestane.



Johnson chce dosiahnutie obchodnej dohody s Bruselom najneskôr do konca roka. Ako však povedali predstavitelia EÚ, čím viac sa Británia bude od únijných pravidiel vzďaľovať, tým bude mať horší prístup k trhu Európskej únie, uviedla agentúra Reuters.



Na druhej strane, podľa Johnsona nie je potrebné, aby dohoda o voľnom obchode zahŕňala akceptáciu pravidiel EÚ v oblasti konkurencieschopnosti, dotácií, ochrany životného prostredia, sociálnej oblasti a inde, keďže nezahrnuje ani akceptáciu britských pravidiel Európskou úniou.



Ako dodal na pôde Kráľovskej námornej akadémie v Greenwichi, Británia si bude vyberať z dvoch alternatív - jednou je dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou a druhou omnoho voľnejší model obchodu, aký má EÚ s Austráliou. Potvrdil tak informácie, ktoré zverejnila agentúra Reuters už cez víkend.



EÚ má záujem o ambicióznu obchodnú dohodu s Britániou bez ciel a kvót, podmienkou pre takúto dohodu je však otvorená a férová konkurencia medzi Britániou a zvyšnými 27 štátmi EÚ, uviedol v pondelok hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. Znamená to, že Británia by mala dodržiavať normy a štandardy Európskej únie týkajúce sa štátnej pomoci, sociálnej legislatívy, ochrany spotrebiteľov, daní alebo ochrany životného prostredia.



"Čím bližšie bude k nám Spojené kráľovstvo, tým ľahší bude mať prístup na jednotný trh," povedal Barnier na tlačovej konferencii v Bruseli. "Avšak nič nie je zadarmo. Prístup na jednotný trh má vysokú hodnotu, je to najväčší jednotný trh na svete. Je preto dôležité a spravodlivé, aby sme hrali podľa pravidiel," odkázal Barnier do Londýna s tým, že Británia nemôže očakávať neobmedzený prístup na trh EÚ. "V prvom rade budeme obhajovať záujmy EÚ, jej občanov a jej firiem," dodal.



Rokovania o obchode medzi Londýnom a Bruselom sa začnú v marci. Po kritike svojej predchodkyne Theresy Mayovej za vedenie rokovaní s EÚ Johnson nasadil omnoho tvrdší tón a ako sa už cez víkend vyjadrili zdroje z britskej vlády, radšej pristúpi na voľnejší model obchodu, aký platí medzi EÚ a Austráliou, než sa prispôsobiť únijným pravidlám.



V súčasnosti sa obchod medzi EÚ a Austráliou riadi vo veľkej miere pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), zároveň však pri niektorých produktoch platia špecifické dohody. Na druhej strane, Austrália momentálne rokuje s EÚ o voľnom obchode.