Tokio 23. októbra (TASR) - Británia podpísala obchodnú dohodu s Japonskom. Bola to jej prvá veľká obchodná dohoda po brexite. Naďalej sa jej však nedarí dokončiť rokovania s Európskou úniou, ktorá je najväčším obchodným partnerom Británie, o dohode o obchodných vzťahoch po skončení prechodného obdobia.



Obchodnú dohodu v Tokiu formálne podpísali japonský minister zahraničných vecí Toshimitsu Motegi a britská ministerka pre medzinárodný obchod Liz Trussová. Do platnosti by mala vstúpiť 1. januára, teda potom, čo sa skončí prechodné obdobie po vystúpení z EÚ a pre Britániu prestanú platiť obchodné pravidlá Únie.



Na Dohode o všeobecnom ekonomickom partnerstve medzi Veľkou Britániou a Japonskom (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) sa obe strany v princípe dohodli už v septembri. Británia ju označuje za prvú veľkú obchodnú dohodu po vystúpení z EÚ. Britská vláda očakáva, že dohoda zvýši britský obchod s Japonskom odhadom o 15,2 miliardy GBP (16,84 miliardy eur). Dohoda je vo veľkej miere rovnaká ako existujúca dohoda o voľnom obchode s EÚ.



Británia formálne opustila EÚ 31. januára 2020, vtedy sa začalo prechodné obdobie, ktoré bude trvať do konca roka a počas ktorého je ešte stále súčasťou colnej únie a jednotného trhu EÚ. Aj keď japonské firmy privítali dohodu s Japonskom, sú znepokojené, či Londýn uzavrie dohodu s Bruselom regulujúcou vzájomný obchod po skončení prechodného obdobia.



(1 EUR = 0,90273 GBP)