Šefčovič: Európska únia chce obchodnú dohodu s Britániou

Brusel 6. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) chce dosiahnuť dohodu s Britániou o budúcich obchodných vzťahoch, ale nemôže vylúčiť, že po skončení sa prechodného obdobia takáto dohoda nebude, uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Poslancom Európskeho parlamentu povedal, že čas sa rýchlo kráti. Nová dohoda totiž musí byť uzavretá do konca roka.



Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier a jeho tím majú podľa Šefčoviča plnú podporu EÚ.



„V prípade, ak dosiahneme dohodu, ktorá je naším cieľom, obe strany musia zabezpečiť jej ratifikáciu načas, aby vstúpila do platnosti do 1. januára 2021. Na to bude potrebný istý čas,“ povedal Šefčovič. Dodal, že ak sa to nepodarí, bude to znamenať, že obe strany sa rozídu bez obchodnej dohody. „Keďže dovtedy zostáva menej než 100 dní, nemôžeme vylúčiť tento scenár,“ doplnil.