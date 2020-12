Brexit na budúci rok ovplyvní ceny vianočnej hostiny

Londýn 20. decembra (TASR) - Vianoce a oslava Nového roka znamenajú pre mnoho britských rodín stôl plný tradičných dobrôt. Ale už o rok im brexit môže riadne skomplikovať prípravu obľúbeného vianočného pudingu. Aj pečenej morky, ktorá je už celé stáročia hlavným chodom 25. decembra, sa môže dotknúť brexit, hoci je produktom fariem v Británii.



Problém je v tom, že farmári na ostrovoch sú veľmi závislí od pracovníkov z Európskej únie (EÚ). Už tento rok im podľa lobistickej skupiny hydinárov (British Poultry Council, BPC) chýbalo minimálne 1000 ľudí v dôsledku cestovných obmedzení spojených s ochorením COVID-19.



Na budúci rok bude pritom príchod týchto pracovníkom závisieť od bodového systému. To ovplyvní chov moriek a cenu mäsa, čo sa dotkne koncových spotrebiteľov.



Pokiaľ ide o ďalšie položky vianočnej večere, je potrebné mať na pamäti, že Spojené kráľovstvo sa podieľa len 20 % na dodávkach ovocia na svoj trh a približne 50 % v prípade zeleniny. V súčasnosti sa tieto produkty dovážajú z EÚ bez cla. To sa však zmení, ak dôjde k brexitu bez dohody, ktorý prinesie zavedenie ciel. Ale aj v prípade dohody stúpnu náklady na byrokraciu spojenú s dovozom, čo môže viesť k miernemu zvýšeniu cien. Bude závisieť od maloobchodných predajcov, či premietnu vyššie dovozné náklady do konečných cien produktov alebo ich absorbujú.



Brexit je tak zlou správou pre vegetariánov vzhľadom na veľký import ovocia a zeleniny z bloku. Môže mať negatívny vplyv aj na zeleninu a ovocie, ktorá sa pestuje na ostrovoch, upozornil James Kane, ktorý pracuje na obchodnej politike vo vládnom inštitúte: "Možno si myslíte, že vaše jablko pochádza z Británie, ale bolo vypestované pomocou hnojiva vyrobeného v Nemecku a bolo obraté niekým zo Slovinska," vysvetlil.



Okrem toho, varuje Kane, faktor, ktorý bude mať najväčší vplyv na výdavky na budúcoročnú vianočnú hostinu v Británii, je výmenný kurz libry v porovnaní s eurom a inými menami. V prípade, že nedôjde k dohode, sa totiž očakáva výrazný pokles libry, čo sa premietne do cien potravín a ďalších produktov.



Na sviatočný stôl patria aj kvalitné nápoje. Pravé šampanské je len z francúzskeho regiónu Champagne, čo sa ani po brexite nezmení. Británia je pritom najväčším vývozným trhom pre producentov šampanského, predbehla aj USA.



Na druhej strane, milovníci sektu by po brexite mohli siahnuť po britských šumivých vínach, pričom "bublinky" z Kentu, Sussexu a Hampshire nedávno dokonca porazili produkty známych francúzskych výrobcov Moët & Chandon a Veuve Clicquot v "slepých" testoch chuti.



Obľúbené sherry sa však vyrába v Španielsku a Briti majú radi aj vína z Talianska a Francúzska. Aspoňže gin je z domácej produkcie.



Prejdime od stolu k darčekom. Nikoho neprekvapí, že tovar pre mnohých popredných maloobchodných predajcov v Británii sa vyrába v Číne, odkiaľ sa dovážajú aj hračky.



Čína je jedným z najväčších obchodných partnerov EÚ aj Spojeného kráľovstva. Obchodné zmluvy, ktoré uzavrel Brusel, sa do 31. decembra 2020 týkajú aj Británie. Po tomto dátume však Londýn nemá dohodu o obchode s Pekingom, takže otázniky visia nad dovozom z ázijskej krajiny aj jeho cenou.



Kane sa domnieva, že pri cene tovaru z Číny, dôjde k "veľmi malej zmene". A dokonca by niektoré výrobky mohli vďaka zrušeniu ciel trochu zlacnieť.



To, aké budú nakoniec náklady obyvateľov Británie na sviatky v roku 2021, zatiaľ nie je známe. Jedno je však podľa Kana isté, vianočný duch nie je tovar, ktorý by Briti potrebovali dovážať.