Oslo 30. septembra (TASR) - Nórsko a Británia dosiahli bilaterálnu dohodu o rybolove predtým, ako Británia koncom roka opustí jednotný trh Európskej únie (EÚ). Informovala o tom v stredu nórska vláda.



Rámcová dohoda, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára, bude upravovať kontrolné opatrenia, licencie a výskum a uľahčí tiež vzájomnú výmenu kvót a prístup do vôd oboch krajín, uviedla vo vyhlásení nórska vláda.



Nórsko síce nie je členom EÚ, ale je integrované do spoločného trhu bloku, preto musí s Britániou rokovať o obchodných vzťahoch po brexite.



Británia formálne vystúpila z EÚ 1. januára, ale do konca roka platí prechodné obdobie, počas ktorého Londýn a Brusel rokujú o novej obchodnej dohode.



Práve rybolov je jedným z bodov, pre ktoré rokovania medzi Britániou a EÚ viaznu, spolu s pravidlami o spravodlivej hospodárskej súťaži a riešení sporov.



Nórske ministerstvo priemyslu a rybolovu dodalo, že dohodu o rybolove podpíšu obe strany v stredu v Londýne.











12 bal mia