Brexit prispel výraznou mierou k nárastu účtov za potraviny

Londýn 27. mája (TASR) - Odchod Británie z Európskej únie (EÚ) prispel výraznou mierou k nárastu účtov za potraviny pre domácnosti od roku 2019. Uviedli to výskumníci z London School of Economics a ďalších univerzít. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Británia už viac ako rok zápasí s vysokou infláciou, pričom ceny potravín za uplynulý rok stúpli o vyše 19 %, čo bolo najväčšie tempo ich rastu od roku 1977.



Miera inflácia v Spojenom kráľovstve dosiahla vrchol vlani v októbri na úrovni 11,1 % (vyše 40-ročné maximum). V apríli 2023 klesla na 8,7 %.



Hoci Londýn a Brusel majú dohodu, ktorá umožňuje do značnej miery bezcolný obchod s tovarom, prekážky na strane vývozu a dovozu vo forme papierovania, známe ako necolné prekážky, spôsobujú meškania a vyššie náklady.



Centre for Economic Performance (CEP) v rámci svojej štúdie porovnávalo zmeny cien potravín dovážaných z Európskej únie s cenami potravín zo vzdialenejších krajín.



Pred brexitom mali tieto produkty podobné cenové trendy, ale po brexite došlo k väčšiemu nárastu cien produktov z EÚ ako z iných regiónov, a to pokračovalo aj v roku 2023.



Štúdia zistila, že medzi januárom 2022 a marcom 2023 sa ceny potravinových výrobkov, ktoré boli spojené s brexitom, zvýšili približne o 3,5 percentuálneho bodu viac ako tých, ktoré nesúviseli s odchodom z EÚ.



Od decembra 2019, tesne predtým, ako Británia formálne opustila EÚ, do marca 2023 ceny potravín v Spojenom kráľovstve vzrástli o takmer 25 percentuálnych bodov.



"Naša analýza naznačuje, že bez brexitu by toto číslo bolo o 8 percentuálnych bodov nižšie," uviedlo centrum CEP.



Výrobky s vysokými necolnými prekážkami, ako je mäso a syry dovážané z EÚ, zaznamenali nárast cien približne o 10 percentuálnych bodov väčší ako podobné výrobky, ktoré neboli vystavené vplyvu brexitu od januára 2021, keď začala platiť dohoda o obchode a spolupráci medzi Britániou a EÚ.