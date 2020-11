Brexit s dohodou i bez nej vážne poškodí írsky potravinársky priemysel

Dublin 14. novembra (TASR) - Írsky potravinársky priemysel varuje pred vážnym poškodením ekonomiky, aj keď vyjednávači Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva dosiahnu v najbližších dňoch dohodu o voľnom obchode po brexite.



Združenie Food Drink Ireland (FDI) vo svojej správe pripomína, že tento sektor je najexponovanejšou časťou priemyslu v krajine a najviac pocíti dôsledky brexitu.



Správa FDI konštatuje, že dodatočné colné postupy, regulačné zaťaženie a rastúce náklady na dopravu by mohli narušiť existujúce potravinové dodávateľské reťazce v Írsku a britskej provincii Severné Írsko.



Írsko je nielen jediným členom EÚ, ktorý bude mať pozemnú hranicu so Spojeným kráľovstvom, ale má s ním aj najtesnejšie väzby.



V minulom roku smerovalo na britský trh viac ako 37 % írskeho vývozu potravín a nápojov v hodnote 4,5 miliardy eur. V rámci hlavných produktov je to najviac spomedzi členských štátov EÚ.



Ak nebude uzavretá dohoda o voľnom obchode, budú sa na oboch stranách hranice uplatňovať značné clá na celý rad agropotravinárskych výrobkov.



Ale aj keď sa podarí dosiahnuť dohodu, od 1. januára bude zavedené nové "papierovanie" a certifikačné postupy, čo predstavuje ďalšie náklady a časové posuny. To spôsobí narušenie tesne integrovaného potravinového dodávateľského reťazca v Írsku, ktorý preniká na severoírsky, teda britský trh. A tieto zmeny predstavujú prekážky aj pre ďalších európskych dodávateľov, ktorí vyvážajú na britský trh.



FDI varuje, že výroba potravín je začlenená do všetkých častí krajiny a hospodárstva a poskytuje životne dôležité zamestnanie priamo v hodnotovom reťazci, najmä v poľnohospodárskom sektore.



Správa pripomína, že narušenie v tomto odvetví by mohlo mať zničujúci vplyv na širšiu ekonomiku.



Podľa FDI bude potravinársky sektor potrebovať krátkodobú finančnú podporu, investície do konkurencieschopnosti, systém poistenia vývozných úverov a podporu pri dosahovaní nových trhov v EÚ a inde v zahraničí.