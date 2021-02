Brexit sťažil výrobcovi syrov z Anglicka priamy predaj klientom v EÚ

Londýn 13. februára (TASR) - O tom, že brexit skomplikoval dodávky cez Lamanšský prieliv sa už popísalo veľa. Najnovšie sa k tým, ktorých zasiahli problémy s byrokraciou, pridal aj výrobca syrov The Cheshire Cheese Company.



Táto firma z Anglicka, ktorá roky dodávala svoje syry priamo zákazníkom v Európskej únii (EÚ) tvrdí, že sa to už nedá v dôsledku brexitu. Zvažuje preto investície vo Francúzsku.



V minulom roku spoločnosť Cheshire Cheese predala v EÚ syry v hodnote 180.000 libier (205.121,19 eura).



Londýn a Brusel uzavreli dohodu o vzájomnom obchode až vlani v decembri, na poslednú chvíľu. Dohoda síce odvrátila clá na hraniciach, ale mnohým, najmä menším firmám postavila do cesty nové obchodné prekážky, ktoré podľa nich "zabíjajú ich podnikanie".



Spurrell už napríklad nemôže prostredníctvom svojho on-line obchodu predávať v EÚ darčekové škatuľky so syrmi v hodnote približne 25 GBP, pretože ku každej zásielke musí byť priložené zdravotné osvedčenie podpísané veterinárom. A to stojí 180 GBP na zásielku, bez ohľadu na jej veľkosť.



Jeho spoločnosť preto pozastavila plány na nové distribučné centrum za zhruba 1 milión GBP v Macclesfielde na severe Anglicka. Namiesto toho uvažuje o zriadení vlastného distribučného centra vo Francúzsku, kam by mohla ďalej prepravovať tovar na veľkoobchodnej báze.



Britský premiér Boris Johnson pritom tvrdil, že Británia bude slobodne obchodovať po celom svete, hneď, ako sa "zbaví okov EÚ". A byrokratické komplikácie označil za "počiatočné ťažkosti".



Ale mnohých ostrovným firmám, ktoré si počas 47-ročného členstva vybudovali svoje trhy v najväčšom obchodnom bloku na svete, nové vzťahy tvrdo zasiahli odbyt a vytvárajú tlak na pracovné miesta a investície.



Najviac to pociťujú menšie firmy, od špecializovaných výrobcov potravín či obuvi, až po rybárov, ktorých úlovok rýchlo podlieha skaze.



The Cheshire Cheese Company predáva druh syra, o ktorom existujú záznamy staré viac ako 400 rokov. Firma v minulosti investovala do viacjazyčných webových stránok, čo jej pomohlo vlani zvýšiť predaj na európskom trhu o 40 %.



Spurrellovi chýba výnimka z drahých certifikátov pre priamy predaj spotrebiteľom. Podľa neho tímy vyjednávačov to prehliadli, pretože sa ponáhľali uzavrieť dohodu. Skontaktoval sa s príslušnými úradmi a vyzval ich na vyriešenie problémov. Ale čas beží a mnohé malé firmy sa nemusia dočkať nápravy.