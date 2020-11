Vyjednávači z EÚ a Británie sa stále nezhodli v kľúčových otázkach

Brusel/Londýn 3. novembra (TASR) – Rokovania medzi Európskou úniou a Britániou o budúcich obchodných vzťahoch stále nepriniesli pokrok v troch najcitlivejších bodoch – rybolove, štátnej pomoci a riešení sporov. Poukázali na to v utorok zdroje z obidvoch strán, ako aj hovorca Európskej komisie.



Zatiaľ tak nepomáhajú ani dodatočné, takmer dva týždne trvajúce rokovania, ktoré nasledovali po pôvodne stanovenom poslednom termíne. Tým bol 15. október. Neskôr sa tento termín posunul a očakáva sa, že dohoda sa podpíše do 15. novembra.



„Čo sa týka rybolovu, zatiaľ sa nám riešenie nájsť nepodarilo," povedal hovorca Európskej komisie, ktorého citovala agentúra Reuters. „Ešte sme k tomu nedospeli," dodal.



Jeden z diplomatických zdrojov EÚ uviedol, že vyjednávačom sa stále nedarí dohodnúť sa na rozdelení kvót na výlov rýb a Británia naďalej trvá na každoročných rokovaniach o výlovných kvótach. „V tomto smere sme sa vôbec nepohli," uviedol zdroj z EÚ, ktorý si neželal byť menovaný. To potvrdil aj britský zdroj, ktorý rovnako uviedol, že v otázke rybolovu sa veci dopredu príliš neposunuli.



Británia oficiálne vystúpila z Európskej únie 31. januára. Od februára majú obe strany 11 mesiacov na dohodu o budúcich vzťahoch, politických aj obchodných. Práve otázky okolo obchodu vyvolávajú najväčšie spory.



Írsky minister zahraničných vecí v utorok uviedol, že stále dúfa v dohodu medzi EÚ a Britániou. Ako však dodal, je možné, že sa to nepodarí stihnúť tak, aby mohla vstúpiť do platnosti od začiatku roka 2021.