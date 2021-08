Brexit výrazne ovplyvnil nákladnú dopravu medzi Írskom a Britániou

Dublin 12. augusta (TASR) - Obchodné trenice po brexite "výrazne zmenili" nákladnú dopravu medzi Írskom a Britániou a priniesli prudký nárast dopravy z Írska do členských štátov Európskej únie (EÚ). Ukázala to vo štvrtok správa írskej vládnej agentúry.



Zavedenie kontroly niektorých tovarov po tom, ako Británia 31. decembra 2020 opustila colnú úniu a jednotný trh EÚ, znížilo dovoz z Británie do Írska o 35 % v prvých piatich mesiacoch 2021. A zároveň počet prepravných trás do kontinentálnej Európy sa viac ako zdvojnásobil.



V 2. štvrťroku 2021 bola doprava medzi írskymi a britskými prístavmi o 20 % nižšia ako v rovnakom období 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Na druhej strane objem prepravy na trasách medzi Írskom a EÚ vzrástol o 99 % oproti 2. štvrťroku 2019, uviedol írsky úrad pre námorný rozvoj (IMDO). Celkový objem prepravy z Írska bol však v porovnaní s 2. štvrťrokom 2019 o 0,2 % nižší.



Najvýznamnejším faktorom týchto zmien bolo, že obchodníci prestali využívať kedysi rýchlejší britský "pozemný most", keď dopravcovia v minulosti absolvovali krátku námornú plavbu medzi Dublinom a Holyheadom vo Walese, prešli cez Britániu a potom sa ďalším trajektom dostali do kontinentálnej Európy. Podľa štvrťročnej správy IMDO sa mnohí vyhýbajú tejto trase pre obavy z meškania po zavedení nových colných kontrol v Británii.



"Je zrejmé, že po prvých šiestich mesiacoch od brexitu sa konfigurácia írskej dopravy výrazne zmenila," uviedla agentúra s odvolaním sa na nové obchodné opatrenia.



Doprava medzi írskymi a britskými prístavmi teraz predstavuje 67 % z celého objemu prepravy v porovnaní s 84 % pred dvoma rokmi. Priame trasy do EÚ zdvojnásobili svoj podiel na 33 %. Podľa IMDO to však automaticky neznamená väčší obchod s inými členskými štátmi EÚ, ale skôr rekonfiguráciu dodávateľských reťazcov mimo britského pozemného mosta.



Nákladná doprava cez prístavy v Severnom Írsku tiež stúpla na najvyššiu úroveň od roku 2007, pretože dopravcovia, ktorí pred brexitom využívali dublinský prístav, namiesto toho posielajú tovar priamo zo Severného Írska.