Brexit zasiahol aj do pravidiel pre ochranné známky

Bratislava 27. apríla (TASR) – Odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) zasiahol aj do oblasti práva duševného vlastníctva. Ochrana loga, obchodnej značky či názvu ako ochranných známok, ktoré odlišujú tovary a služby od konkurencie, môže byť po novom obmedzená. Upozornil na to partner z právnickej kancelárie HAVEL & PARTNERS Štěpán Štarha.



Od 1. januára 2021 sú vzájomné vzťahy EÚ so Spojeným kráľovstvom v oblasti ochranných známok riadené Dohodou o obchode a spolupráci. Od spomínaného dátumu sa územie, pre ktoré poskytovala ochranu ochranná známka EÚ, zúžilo na územie členských štátov bez Spojeného kráľovstva.



Takéto zúženie sa dotýka aj ochranných známok EÚ zapísaných slovenskými subjektmi. "Ak ste mali k 31. decembru minulého roka už zaregistrovanú ochrannú známku EÚ, Úrad priemyselného vlastníctva pre Spojené kráľovstvo (UKIPO) "naklonoval" platné ochranné známky EÚ, ktoré boli k uvedenému dňu zaregistrované. Klonovaním došlo k situácii, že ochranné známky EÚ v zhodnom znení, so zachovaním priority, seniority, ako aj zapísaným zoznamom tried tovarov a služieb, platia v Spojenom kráľovstve a stávajú sa národnými ochrannými známkami Spojeného kráľovstva," priblížil Štarha.



Majiteľ ochrannej známky EÚ nemusí podniknúť žiadne ďalšie kroky a ani platiť žiadne poplatky, aby jeho zaregistrovaná ochranná známka platila pre územie Spojeného kráľovstva. Rovnaký postup sa uplatňuje aj na ochranné známky, ktoré sú registrované, ale prebieha o nich konanie o neplatnosti či zrušení. Osud takýchto ochranných známok bude závisieť od rozhodnutia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).



Klonované ochranné známky budú vedené pod novým registračným číslom, ktoré sa skladá z registračného čísla ochrannej známky prevzatého z databázy EUIPO doplneného o kód UK009, ktorý sa vkladá pred prevzaté registračné číslo. Ak ochrannú známku nebude na území Spojeného kráľovstva potrebovať, môže uplatniť tzv. opt-out mechanizmus. V takom prípade známka nebude viac chránená na území Spojeného kráľovstva.



Osobitné podmienky platia pre prihlasovateľov, ktorí k 31. decembru minulého roka mali podanú prihlášku na zápis ochrannej známky EÚ, ale tá ešte nebola zaregistrovaná. V prípade záujmu o zápis je stále možné podať novú prihlášku priamo UKIPO, a to najneskôr do konca septembra tohto roka. "Podmienkou je, že táto prihláška musí byť zhodná s pôvodnou prihláškou na zápis ochrannej známky EÚ. V takom prípade si nová prihláška zachová dátum podania, prioritu alebo senioritu z prihlášky ochrannej známky EÚ," pokračoval Štarha.



Po brexite sa do používania ochrannej známky, ktorá je zapísaná pre územie Spojeného kráľovstva napríklad prostredníctvom klonovania, nebude počítať jej používanie na území mimo Spojeného kráľovstva. "Ak by ste ju používali napríklad len v EÚ, môže z hľadiska britskej národnej ochrannej známky dôjsť k začatiu konania o jej výmaze," dodal Štarha.