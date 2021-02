Brexit zastavil second-hand oblečenie z Británie do východnej Európy

Brusel 5. februára (TASR) - Dôsledky brexitu sa už niekoľko týždňov po skutočnom odchode Spojeného kráľovstva z EÚ prejavujú v rôznych oblastiach a zaskočili aj britských vývozcov použitého oblečenia, ktorí svoje "second-hand" dodávky do východnej Európy spájali s charitatívnou činnosťou v prospech projektov na území Británie.



Na tento problém v piatok upozornil belgický online denník The Brussels Times, keď opísal situáciu jednej z najväčších britských recyklačných spoločností ECS Textiles z mesta North Shields v severovýchodnom Anglicku. Britskí vývozcovia po Novom roku zistili, že ich zásielky použitého oblečenia, hračiek a iného nepredaného tovaru sú zablokované v prístave a musia za ne zaplatiť clo vo výške 5,3 percenta.



Spoločnosť ECS vlani posielala týždenne päť dvojtonových kontajnerov po mori do Lotyšska, odkiaľ sa tovar distribuoval do ostatných krajín východnej Európy.



Firma ECS na svojej webovej stránke opisuje toto podnikanie ako "získavanie životne dôležitých finančných prostriedkov na charitatívne projekty". Okrem vývozu použitého tovaru do východnej Európy uvedená spoločnosť prevádzkuje v Británii viacero schém zameraných na predaj použitého oblečenia, vrátane donášok do domu, vytvorenia "banky odevov" či fondov pre školopovinné deti na nákup oblečenia. "Povzbudzujeme obyvateľov k recyklácii nežiaduceho oblečenia, topánok, kabeliek atď., čím chceme prispieť k získaniu finančných prostriedkov na charitatívne účely a znižovaniu odpadu na skládkach," uvádza sa na ich webovej stránke.



Po skončení prechodného obdobia 21. decembra 2020 však firma narazila na problémy s odvozom svojho "second-hand" tovaru. Spojené kráľovstvo už nemá neobmedzený prístup na trh EÚ, platia nové pravidlá o pôvode tovarov. Únia tovary vyrobené v Británii na základe obchodnej pobrexitovej dohody púšťa na svoj trh bez colných poplatkov, avšak väčšina tovaru vyvážaného firmou ECS bola vyrobená v Číne alebo ďalších krajinách s nízkymi mzdami a nemôže byť označená ako britský tovar. To znamená zavedenie cla vo výške 5,3 percenta na každý kontajner s použitým tovarom.



Pre britských vývozcov to znamenalo predraženie podnikania, jeho dočasné zastavenie, nahromadenie kontajnerov v prístave, za ktorých uskladňovanie treba platiť, a preplnenie firemnej skladovej kapacity. Za nedodaný tovar firma nedostáva zaplatené, čo znížilo príjmy pre charitu v prospech domácich britských projektov.







Spravodajca TASR Jaromír Novak