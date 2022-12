Brexit zvýšil Britom účty za potraviny o 6 %

Londýn 1. decembra (TASR) - Brexit zvýšil priemerné účty Britov za potraviny o 6 % za dva roky do konca decembra 2021. Ukázala to nová štúdia, ktorá načrtáva ekonomický vplyv necolných prekážok na spotrebiteľské ceny v Spojenom kráľovstve. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Presnejšie, priemerný účet za potraviny vzrástol o 210 libier (242,81 eura) do konca roka 2021, dva roky po formálnom odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ), odhalila štúdia Centra pre ekonomickú produkciu (CEP) na London School of Economics.



Nízkopríjmové domácnosti to zasiahlo najviac, pričom nárast cien spôsobený brexitom zvýšil ich celkové životné náklady o 1,1 %, zatiaľ čo v prípade bohatších domácností to bolo o 0,7 %.



Štúdia zistila, že spotrebitelia v Spojenom kráľovstve celkovo zaplatili v priebehu dvoch rokov dodatočné náklady na nákup potravín vo výške 5,8 miliardy GBP.



Británia opustila Európsku úniu (EÚ) v januári 2020 a v januári 2021 vystúpila z jednotného trhu a colnej únie.



Zatiaľ čo obchod medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ zostáva podľa dohody o brexite bez ciel, pribudli rozsiahle colné kontroly, požiadavky na pravidlá pôvodu a sanitárne opatrenia pre obchod so zvieratami a rastlinami, čím sa zvýšili náklady na dovoz z Európy.



"Vystúpením z EÚ Spojené kráľovstvo vymenilo hlboký obchodný vzťah s niekoľkými prekážkami v obchode za taký, v ktorom sa vyžaduje široká škála kontrol, formulárov a krokov pred tým, ako tovar prekročí hranicu," skonštatoval Richard Davies, profesor na Bristolskej univerzite a spoluautor štúdie.



Firmy, ktoré čelia vyšším nákladom, väčšinu z nich preniesli na spotrebiteľov. Brexit tak za 24 mesiacov do konca roku 2021 zvýšil ceny potravín celkovo o približne 6 %, dodal Davies.



Štúdia pritom sleduje obdobie pred nárastom inflácie v tomto roku po ruskej invázii na Ukrajinu koncom februára. Po vypuknutí vojny a v dôsledku pokračujúcich problémov v dodávateľskom reťazci sa inflácia v Spojenom kráľovstve začala zrýchľovať a v októbri dosiahla 41-ročné maximum 11,1 %. V novembri podľa predbežných odhadov stúpli ceny potravín medziročne o 12,4 %.



Britskí spotrebitelia môžu teraz očakávať, že tento rok zaplatia za potraviny o 682 GBP viac podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Kantar.



Inflácia v eurozóne medzitým v novembri mierne klesla na 10 %.



Výsledky tohto prieskumu prichádzajú v čase, keď sa Británia pripravuje na dlhú recesiu a zhoršovanie krízy životných nákladov, čo opäť upriamilo pozornosť na jej rozhodnutie opustiť EÚ.



Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) minulý týždeň uviedla, že Spojené kráľovstvo výrazne zaostáva za ostatnými vyspelými ekonomikami.



Británia je tiež jedinou ekonomikou zo skupiny G7 (USA, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko a Spojené kráľovstvo), ktorá sa ešte nevrátila na úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19.



(1 EUR = 0,86488 GBP)