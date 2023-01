Brexit zvýšil počet bankárov v EÚ s príjmom vyše milióna eur ročne

Londýn 19. januára (TASR) - Presuny v bankovom sektore z Londýna do Európskej únie (EÚ) v súvislosti s brexitom priviedli do bloku aj viac ľudí, ktorých príjmy prekračujú milión eur ročne. Ukázali to vo štvrtok údaje Európskeho úradu pre bankovníctvo (EBA). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa EBA počet bankárov zarábajúcich viac ako milión eur vzrástol v roku 2021 o 41,5 % na 1957 z 1383 v roku 2020. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od roku 2010, keď európsky dozorný orgán začal zbierať takéto údaje.



Viac ako 70 % z tohto nárastu sa pripisuje bankárom v Taliansku, Francúzsku a Španielsku, pričom svoju úlohu tu zohráva aj vplyv inflácie, ktorá zvyšuje príjmy, uviedol EBA.



Pred vystúpením Británie z EÚ museli mnohé banky, ktoré využívali Londýn ako základňu na svoje operácie v európskom bloku, otvoriť nové divízie v štátoch Únie alebo rozšíriť existujúce divízie, aby predišli narušeniu služieb zákazníkom.



Nárast počtu ľudí s príjmami nad milión eur súvisí s celkovou dobrou výkonnosťou finančných inštitúcií najmä v oblasti investičného bankovníctva a obchodovania. A tiež s pokračujúcim presunom zamestnancov zo Spojeného kráľovstva do EÚ a všeobecným zvýšením miezd, uvádza sa vo vyhlásení EBA.



Európska centrálna banka vyvíja tlak na banky, aby mali v bloku dostatočné personálne obsadenie.



Najviac zarábajúcich bankárov má stále Nemecko (589), nasledujú Francúzsko (371) a Taliansko (351).



Väčšina ľudí s vysokými príjmami (151) dostávala odmeny v rámci platobného rozpätia od 1 milióna do 2 miliónov eur, pričom najvyššie platové pásmo sa pohybovalo od 14 miliónov do 15 miliónov eur, uviedol EBA.