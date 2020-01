Nemecké firmy si nemyslia, že Británia sa dohodne s EÚ do konca roka

Berlín 28. januára (TASR) - Nemecké firmy v utorok odmietli tvrdenia Británie, že do konca roka môže podpísať obchodnú dohodu s Európskou úniou (EÚ). A varovali Londýn, že prechodné obdobie sa môže skončiť skôr, ako sa mu podarí túto dohodu s Úniou uzavrieť.



Joachim Lang, generálny riaditeľ vplyvného nemeckého priemyselného združenia BDI sa domnieva, že nie je možné, aby boli rokovania o komplexnej obchodnej dohode uzavreté do konca tohto roka, teda počas tzv. prechodného obdobia. To začne plynúť po vystúpení Británie z EÚ v piatok 31. januára o 24. h SEČ a má sa skončiť 31. decembra 2020. Riziko tvrdého brexitu bez dohody na konci roka tak podľa neho stále pretrváva.



EÚ a Londýn môžu do konca roka uzavrieť iba jednoduchú dohodu o záležitostiach, za ktoré je v zásade zodpovedná EÚ, najväčší obchodný partner Británie, vyhlásil Lang.



„Myslím si, že je vážnou chybou britskej vlády kategoricky vylúčiť predĺženie prechodného obdobia,“ povedal Lang novinárom v Berlíne. Dodal, že vyjednávači by potrebovali podstatne viac času.