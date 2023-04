Brezno pokračuje vo výstavbe nájomného domu na Mazorníkove

Brezno 11. apríla (TASR) – Záujem obyvateľov o nájomné byty v Brezne neustále rastie, a preto sa mesto ešte v roku 2020 pustilo do najväčšieho projektu za posledných 25 rokov, výstavby nájomného domu na sídlisku Mazorníkovo. O rok na to však bolo nútené stavebné práce pozastaviť, teraz radnica na svojom webe informovala, že výstavba opäť pokračuje. Aktuálne registruje viac ako 200 žiadostí o byt.



Dôvodom pozastavenia prác v závere roka 2021 boli nevhodné klimatické podmienky, následne enormné navýšenie cien stavebných materiálov a problémy so zabezpečením ich dodávok.



"Pretrvávajúci nárast cien stavebných materiálov a prác v 1. štvrťroku 2022 nespôsobila žiadna zo strán zúčastnených na výstavbe a financovaní stavby. Keďže na uvedené dielo naše mesto získalo podporu vo forme dotácií a úveru, absolvovali sme viacero stretnutí na ministerstve dopravy, Štátnom fonde rozvoja bývania, Úrade pre verejné obstarávanie so žiadosťou o usmernenie, akým spôsobom pokračovať vo výstavbe," konštatoval vedúci investičného odboru magistrátu Ivan Kamenský s tým, že až zmenou legislatívy vlani v júli, ktorá upravila zvýšenie limitov obstarávacích nákladov stavieb nájomných bytov, bolo možné ceny navýšiť.



"Mesto v snahe upraviť ceny v existujúcich zmluvných vzťahoch transparentne, hospodárne a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, vytvorilo usmernenie pre dodávateľov k úprave cien. V zmysle týchto regulí zhotoviteľ predostrel rozpočet, na základe ktorého sme vypracovali dodatok k zmluve o dielo," vysvetlil Kamenský. Po podpísaní dodatkov so zhotoviteľom výstavba pokračuje.



Nájomný dom na Ulici MPČĽ má poskytnúť cenovo dostupné bývanie stredného štandardu pre takmer stovku obyvateľov. Objekt bude disponovať 10 jednoizbovými, 42 dvojizbovými, 37 trojizbovými a siedmimi štvorizbovými bytmi.



"Ak sa chceme dynamicky rozvíjať a udržať si tu ľudí v produktívnom veku, je potrebné, aby sme sa venovali aj tejto časti života nášho mesta. Akonáhle sme ohlásili, že sa púšťame do prípravy výstavby, začali sme od obyvateľov evidovať množstvo nových žiadostí o byt," zdôraznil brezniansky primátor Tomáš Abel. V tomto roku je pre mesto dôležité dostať bytový dom pod strechu.