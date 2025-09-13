< sekcia Ekonomika
Brezová pod Bradlom v roku 2025 preinvestovala takmer pol milióna eur
Po rokoch sa mestu podarilo získať grant z Envirofondu na zateplenie druhého pavilónu základnej školy.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 13. septembra (TASR) - Mesto Brezová pod Bradlom v okrese Myjava už v roku 2025 zrealizovalo rôzne investičné akcie, preinvestovalo približne 450.000 eur. Aktuálne sú v riešení dve investície v celkovej hodnote 700.000 eur. Informoval o tom primátor mesta Jaroslav Ciran na sociálnej sieti.
Ako uviedol, niektoré projekty sú už dokončené. „Sú to rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, čo je každoročná realita v meste. Môžem povedať, že sme tohto roku do nich investovali približne 90.000 eur,“ priblížil s tým, že ide napríklad o nový chodník pri miestnom družstve.
Ďalšími projektmi sú oprava mosta na Ulici Záhumnie, nový chodník na Ulici Dušana Jurkoviča a nový chodník na cintoríne od katolíckeho kostola až k historickému pamätníku na cintoríne. „K tomu sa pridružuje ďalšia investičná akcia nový urnový háj vo výške 40.000 eur, vznikne tak 40 miest pre umiestnenie urien,“ doplnil.
Po rokoch sa mestu podarilo získať grant z Envirofondu na zateplenie druhého pavilónu základnej školy. Ide o investíciu v hodnote asi 220.000 eur. V základnej umeleckej škole je taktiež v príprave kompletná rekonštrukcia za približne 350.000 eur. „Začať by sa mohla ešte v priebehu tohto roka, prípadne začiatkom budúceho roka,“ ozrejmil. Za významnú akciu primátor označil tiež výstavbu nového záchytného parkoviska v centre voľného času za 350.000 eur, ktorá by sa pravdepodobne mala začať realizovať na jeseň a ukončená by mala byť v zime.
Na Mohyle Milana R. Štefánika zase pokračuje projekt schválený pamiatkovým úradom. „Tam sa nám každoročne darí získavať dotácie aj zo strany Ministerstva kultúry SR, aj zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja. V areáli vrcholu Bradla tak mohli opäť zrealizovať mulčovanie a frézovanie južného svahu. Každoročne ide o sumu 18.000 eur. Pribudnú aj nové infotabule,“ skonštatoval Ciran.
Z rozpočtu boli vyčlenené aj financie napríklad na rekonštrukcia mestskej knižnice za 13.000 eur, rekonštrukciu sociálnych zariadení v jednej z materskej škole za 5000 eur. „Prikúpili sme aj nové kamery do kamerového systému na mestskú políciu asi za 10.000 eur a novú počítačovú infraštruktúru za 13.000 eur na mestskom úrade a iné,“ doplnil.
