BRF: Bratislava mala v 2022 takmer dva milióny m2 kancelárskych plôch

Bratislava 26. januára (TASR) - Celková výmera kancelárskych priestorov v Bratislave bola koncom minulého roka 1,97 milióna štvorcových metrov (m2), čo je mierny medziročný pokles z 1,994 milióna m2 v 4. štvrťroku 2021. Vyplýva to z informácií združenia Bratislava Research Forum (BRF).



Vlastnícka štruktúra kancelárskych priestorov sa podľa združenia v poslednom kvartáli 2022 nezmenila. Štyri percentá vlastnil štát, 12 % súkromní majitelia, ktorí zároveň nehnuteľnosti využívali, a zostávajúcich 84 % bolo k dispozícii na budúce komerčné využitie. Približne 54 % z celkovej výmery kancelárskych plôch bolo nadštandardných (kategória A+ a A) napríklad s integrovanou klimatizáciou, obmedzenou hĺbkou priestorov či svetlou výškou minimálne 2,75 metra.



V štvrtom štvrťroku 2022 sa podľa dát BRF darilo predovšetkým nájomným transakciám, ktoré zaznamenali 41 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. Nájmy dosiahli celkovú výmeru 54.532 m2.



Najviac administratívnych priestorov si v Bratislave prenajímal segment profesionálnych služieb (takmer 23 %), na druhom mieste bol verejný sektor (takmer 20 %) a na treťom IT (18,5 %). Najobjemnejšiu transakciu vykonal práve sektor IT, keď zobchodoval priestory s výmerou 6700 m2.



Mesačné nájomné sa oproti minulému štvrťroku v Bratislave nezmenilo a ostalo na úrovni 17 eur za m2. V hlavnom meste nepribudla žiadna nová kancelárska budova.



Celkovo sa v Bratislave nachádzalo takmer 675.302 m2 kancelárskych priestorov, ktoré majú platný certifikát zelenej alebo trvalo udržateľnej budovy. Najvyššie hodnotenie má iba budova Twin City Tower.