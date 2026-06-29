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Brhlovské podlievané buchty sú v EÚ už chráneným zemepisným označením

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Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli 26. júna 2024. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Brhlovské podlievané buchty sú pečené kysnuté žemle plnené sladeným makom alebo slivkovým lekvárom, pochádzajúce z obce Brhlovce a jej okolia.

Autor TASR
Brusel 29. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že schválila registráciu označenia Brhlovské podlievané buchty zo Slovenska na zoznam tovarov s chráneným zemepisným označením. Informuje o tom spravodajca TASR.

Komisia spresnila, že Brhlovské podlievané buchty sú pečené kysnuté žemle plnené sladeným makom alebo slivkovým lekvárom, pochádzajúce z obce Brhlovce a jej okolia na juhozápadnom Slovensku. Registrácia bola oficiálne uskutočnená 26. júna.

Buchty už s chráneným zemepisným označením sú rozpoznateľné podľa mäkkej nadýchanej textúry a zlatohnedej kôrky. Vyznačujú sa osobitým spôsobom prípravy - po čiastočnom upečení sa žemle potiahnu sladkou zmesou mlieka a smotany a opäť sa upečú, čo im dodáva typický vlhký povrch a bohatú chuť.

Podľa hodnotiacej správy EK tento produkt je úzko spätý s miestnymi kulinárskymi tradíciami a know-how odovzdávaným z generácie na generáciu a zostáva dôležitou súčasťou potravinovej kultúry oblasti, a to pre miestnych obyvateľov aj turistov.

Toto nové označenie sa pripája k viac ako 3900 chráneným názvom, ktoré sú už uvedené v databáze eAmbrosia. Zo slovenských produktov boli tohto roka na zoznam pridané Liptovská bryndza (18. marca) a Liptovské šialence (3. marca).





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
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