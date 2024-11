Analytik: Trumpov návrat do Bieleho domu nebude brániť rozvoju BRICS

Buenos Aires 8. novembra (TASR) - Návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári 2025 nebude brániť rozvoju zoskupenia BRICS. Členské krajiny budú pokračovať v posilňovaní hospodárskej spolupráce bez ohľadu na politiku novej americkej administratívy, vyhlásil Jose Joao Sanches, prezident brazílskej analytickej agentúry CMA Group. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"K tejto otázke môžeme pristupovať z dvoch hľadísk - ekonomického a politického. Z ekonomického hľadiska, ktorého vývoj závisí výlučne od situácie na svetovom trhu, nebudú žiadne problémy," uviedol Sanches v odpovedi na otázku o budúcnosti BRICS po návrate Trumpa do Bieleho domu. Analytik však pripustil, že pod vedením nového prezidenta sa Spojené štáty môžu pokúsiť zablokovať ďalšie rozširovanie BRICS, najmä začlenenie partnerských krajín do širšieho formátu BRICS Plus.



Agentúra Bloomberg už skôr informovala, že Trumpovi poradcovia skúmajú spôsoby, ako čeliť trendu, keď stále viac krajín vrátane členov skupiny BRICS obmedzuje používanie amerického dolára v medzinárodnom obchode.



Skupinu BRICS pôvodne založili v roku 2006 Brazília, Rusko, India a Čína, neskôr sa pridala Juhoafrická republika a za posledný rok aj Egypt, Etiópia, Irán a Spojené arabské emiráty. Práve rozšírenie skupiny si Moskva, ktorá v tomto roku predsedá združeniu, stanovila ako pilier svojej zahraničnej politiky. Uplynulý samit skupiny sa konal 22. až 24. októbra v ruskej Kazani.