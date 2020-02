ÉRSEK: Rezort dopravy dal povolenie čínskemu lietadlu na pristátie

Bratislava 6. februára (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR dalo povolenie čínskemu lietadlu, ktoré má vyzdvihnúť humanitárnu pomoc v súvislosti s koronavírusom, na pristátie v SR. Oznámil to vo štvrtok minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) na tlačovej konferencii. Podmienkou bolo, aby posádka zostala na palube lietadla.



Lietadlo by malo pristáť na bratislavskom letisku v piatok (7. 2.) ráno okolo 8.00 h stredoeurópskeho času. Je predpoklad, že sa zdrží na Slovensku do 20.00 h. Bude to však záležať aj od toho, kedy pristane, aby boli dodržané normy pre posádku.



Humanitárna pomoc by mala byť naložená do lietadla za účasti slovenských hygienikov. Musia byť dodržané všetky bezpečnostné procesy. "Maximálne môže pilot potom skontrolovať, vyjsť z lietadla na tú dobu, aby skontroloval lietadlo pred odletom vizuálne, čo oni majú povinnosť a skontrolujú uloženie toho materiálu, čo majú v lietadle," priblížil Érsek.



Čínske lietadlo žiadalo o udelenie povolenia na vykonanie charterového letu zo Šanghaja do Bratislavy a následne z Bratislavy do Pekingu. Na Slovensku by malo vyzdvihnúť humanitárnu pomoc v súvislosti s koronavírusom. Odosielateľom humanitárnej pomoci je podľa rezortu dopravy slovenské združenie firiem. Vláda v stredu (5. 2.) vzala na vedomie informáciu, ktorú predložilo ministerstvo dopravy.