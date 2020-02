Rezort dopravy: V prvej cyklovýzve uspelo 61 žiadateľov

Bratislava 6. februára (TASR) – V prvej "cyklovýzve" Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR uspelo 61 žiadateľov, na projekty si rozdelia 13 miliónov eur. Z výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky postavia úspešní žiadatelia 50 kilometrov (km) cyklotrás, vypracujú projekty na vybudovanie ďalších 50 km cykloinfraštruktúry a zabezpečia 1200 odkladacích miest pre bicykle. Pôvodne bolo na cyklovýzvu vyčlenených 6 miliónov eur, pre vysoký záujem ministerstvo dotáciu zvýšilo o ďalších 7 miliónov eur. Uviedol to vo štvrtok minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) na tlačovej konferencii.



Ministerstvo dopravy by podľa Érseka malo naďalej pokračovať v podpore cykloprojektov. Verí, že vďaka intenzívnejšiemu využívaniu bicyklov sa zníži počet áut na cestách aj emisie v ovzduší. "Práve preto sme sa týmto smerom aj zamerali v tých projektoch, aby bezpečne vedeli prechádzať či už naše deti zo škôl na autobusové stanice, a takisto na vlakové stanice a bezpečne uchovať bicykle, ktoré budú používať. Toto bola hlavná úloha nášho projektu," poznamenal minister.



Rezort dopravy zverejnil zoznam úspešných žiadateľov na svojej webovej stránke a v týchto dňoch s nimi podpisuje zmluvy o poskytnutí dotácií. Peniaze z prvej výzvy podporia tri okruhy projektov – výstavbu a rekonštrukciu cyklotrás, obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu a rekonštrukciu cyklotrás a obstaranie súvisiacej cyklistickej infraštruktúry, teda odstavné miesta na bicykle.



Základným cieľom výzvy je rozvoj bezpečnej cyklistickej dopravy v mestách a obciach ako štandardného druhu dopravy v nadväznosti na pešiu a verejnú osobnú dopravu vrátane vytvorenia podmienok na bezpečné odkladanie bicyklov v blízkosti dochádzky do zamestnania, škôl, zdravotníckych zariadení, verejných budov a podobne. Výzva umožňuje využiť zdroje aj na projektovanie a výstavbu cyklistickej infraštruktúry pre cykloturistické účely s cieľom podporiť rozvoj cykloturistiky ako významnej zložky turistického ruchu.