Americká ekonomika v 1. štvrťroku nečakane klesla

Washington 30. apríla (TASR) - Americká ekonomika v 1. štvrťroku 2025 nečakane klesla, medziročne o 0,3 %. Ide o jej prvý pokles za tri roky. Prispeli k tomu clá prezidenta Donalda Trumpa. Vyplýva to z predbežných údajov ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.



Na porovnanie, v predchádzajúcom 4. štvrťroku 2024 sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov zvýšil medziročne o 2,4 %.



K poklesu ekonomiky v 1. kvartáli prispel prudký nárast dovozu o 41,3 %, keď sa firmy ponáhľali vytvoriť si zásoby predtým, ako prezident Trump zaviedol masívne clá. To podčiarkuje rušivý charakter jeho často chaotickej colnej politiky.



Štatistiky odhalili tiež, že v 1. štvrťroku, ktorý bol tiež prvým Trumpovým trojmesačným obdobím v úrade, sa rast spotrebiteľských výdavkov výrazne spomalil na 1,8 % zo 4 % vo 4. štvrťroku 2024. Výdavky federálnej vlády klesli o 5,1 %, čo bol ich najväčší pokles od 1. štvrťroka 2022.



Ekonómovia, ktorých oslovila agentúra Reuters, predpovedali v období od januára do konca marca rast americkej ekonomiky o 0,3 %. Prieskum sa však uskutočnil skôr, ako údaje z utorka (29. 4.) ukázali, že deficit USA v obchode s tovarom v marci vzrástol na historické maximum v dôsledku rekordných dovozov.



Trump zdedil ekonomiku, ktorá solídne rástla aj napriek vysokým úrokovým sadzbám Federálneho rezervného systému (Fed). Prezidentova nevyspytateľná obchodná politika vrátane ciel vo výške 145 % na väčšinu dovozu z Číny paralyzovala podniky a hrozí zvýšením cien, čo zasiahne spotrebiteľov.



Trump pritom vlani v novembri zvíťazil v prezidentských voľbách pre nepokojnosť voličov s vývojom ekonomiky, najmä s infláciou.



Spotrebiteľská dôvera je blízko päťročného minima a podnikateľská nálada sa zhoršila. Letecké spoločnosti stiahli svoje finančné prognózy na rok 2025 s odvolaním sa na neistotu v súvislosti s výdavkami na cestovanie, ktoré domácnosti nepovažujú za nevyhnutné. Ekonómovia od začiatku varujú, že clá zvýšia náklady pre firmy aj domácnosti.