Predstavili prvý slovenský vodíkový ťahač

Orechová Potôň 14. novembra (TASR) - Slovenská technologická spoločnosť Mobility & Innovation Production, s. r. o., (MIP) vo štvrtok pod záštitou Ministerstva hospodárstva (MH) SR predstavila v motoristickom areáli Slovakia Ring v Orechovej Potôni prvý slovenský vodíkový ťahač homologizovaný pre európsky trh. Ťahač je postavený na platforme Ford F-Max s podporou Ford Trucks. Predpokladaný dojazd ťahača je od 600 do 750 kilometrov (km).



Ťahač využíva technológie, ktoré doteraz neboli integrované vo vozidlách dostupných na trhu. Na palube ťahača sú štyri 12-kilogramové vodíkové nádrže od výrobcu, ktoré umožnia ťahaču dojazd do 750 km na jedno doplnenie.



Homologizovaná maximálna technická prípustná hmotnosť ťahača je 45 ton. Ťahač poháňa elektromotor, ktorý ponúka výkon 540 kilowattov, s krútiacim momentom až 2500 Nm.



"Tento moment je dôkazom toho, že naša krajina má potenciál prichádzať s novinkami v oblasti udržateľných a inovatívnych technológií, a to nielen na európskej, ale aj na globálnej úrovni. Slovensko sa v posledných rokoch zaoberá aj podporou vodíkových technológií, ktoré môžu byť významným zdrojom energie do budúcnosti. Stále však existujú otvorené otázky pri rozvoji tejto technológie. Preto som rád, že aj na Slovensku posúvame hranice možného. Vývoj v uvedenej oblasti bude pravdepodobne závisieť od aplikácie nových technológií do praxe a aj od schopnosti infraštruktúry prispôsobiť sa novému zdroju energie," uviedol na podujatí štátny tajomník MH SR Szabolcs Hodosy.



"Prvý vodíkový ťahač s úspešnými homologizačnými skúškami v Európe je dôkazom toho, čo môže dosiahnuť ľudský um, keď sa spojí so silou tímovej práce. Tento unikátny projekt by nebol možný bez odhodlania a nadmerného úsilia všetkých, ktorí sa na jeho vzniku podieľali," doplnil konateľ MIP Pavel Čulík.



MIP je slovenská inovatívna technologická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj bezemisných pohonných systémov pre rôzne vozidlá. MIP už v roku 2022 uviedla na európsky trh prvý mestský vodíkový autobus s nízkou spotrebou vodíka.