Banky chcú napadnúť zvýšenie bankového odvodu na Ústavnom súde

Bratislava 19. decembra (TASR) - Banky budú iniciovať podanie na Ústavný súd SR v súvislosti so zvýšením bankového odvodu, ako už avizovali pri predstavení novely. Potvrdila to Slovenská banková asociácia (SBA) po tom, ako v stredu (18. 12.) prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, pričom upozornila aj na riziká tohto kroku.



Pôvodne mal osobitný odvod prestať platiť od budúceho roka. Po novom bude fungovať aj naďalej a od budúceho roka sa má zvýšiť na 0,4 %. V roku 2020 by tak banky mali zaplatiť do štátnych finančných aktív o 144 miliónov eur viac. Prezidentka však uviedla, že vníma obavy Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky, podľa ktorých časovo neobmedzený bankový odvod predstavuje významné riziko pre bankový sektor a môže oslabiť celkovú ekonomickú kondíciu Slovenska. Na druhej strane však hlava štátu tiež vníma to, že s príjmami z tohto odvodu počíta schválený štátny rozpočet na rok 2020. Podľa prezidentky môže novozvolený parlament riziká vyplývajúce z tejto právnej úpravy kedykoľvek v priebehu budúceho roka odstrániť v podobe novely zákona.



"Bankový sektor rešpektuje rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej podpísať novelu zákona o mimoriadnom bankovom odvode. Len stabilný a ziskový bankový sektor je schopný podporiť rast slovenskej ekonomiky poskytovaním dostatočného objemu úverovania pre obchodné spoločnosti, štát ako aj jeho obyvateľov. Takto nastavený bankový odvod je hazardovaním s finančnou stabilitou slovenskej ekonomiky," vyhlásila SBA.



Asociácia upozornila, že novela vzbudila oprávnenú kritiku u podnikateľských združení, ale aj iných inštitúcií, i Európskej komisie. "Bankový sektor využije všetky dostupné možnosti ochrany svojich práv na slovenskej aj európskej úrovni. Banky budú iniciovať podanie na Ústavný súd SR, nakoľko vnímajú, že uvedená legislatívna zmena je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a základnými zásadami právneho štátu," tvrdí SBA.



Novela zákona o mimoriadnom bankovom odvode výrazným spôsobom podľa finančných domov zasahuje do Ústavou SR garantovaného práva vykonávať vlastnícke právo, slobodne podnikať a do princípu rovnosti pred zákonom. "Novela vznikla bez akejkoľvek verejnej diskusie alebo možnosti pripomienkovania, ako aj bez skutočnej analýzy vplyvov odôvodňujúcich potrebu drastických zásahov do ústavných práv vybraných subjektov. Je taktiež v rozpore s princípom legitímnych očakávaní a právnej istoty. Tento zásah je o to výraznejší, že návrh zákona bol schválený v skrátenom legislatívnom konaní tak, aby bol účinný od 1. januára 2020," dodala asociácia.