Britská centrálna banka kľúčový úrok nezmenila,znížila odhad rastu HDP

Londýn 30. januára (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) ponechala vo štvrtok svoju hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 0,75 %. Ale znížila odhad rastu ekonomiky Spojeného kráľovstva deň pred tým, ako krajina vystúpi z Európskej únie (EÚ).



BoE revidovala výrazne smerom nadol prognózu rastu ostrovnej ekonomiky. Najnovšie počíta s jej expanziou v tomto roku len o 0,8 % namiesto o 1,2 % v predchádzajúcej predpovedi.



Banka svoje rozhodnutie o stabilnom úroku odôvodnila tým, že britská ekonomika od decembrových volieb rástla a aj svetová ekonomika je stabilnejšia, čo znamená, že teraz nie sú potrebné ďalšie stimuly. Ponechala si však otvorené dvere pre prípadnú zmenu menovej politiky po tom, ako súčasný guvernér Mark Carney v marci odovzdá funkciu svojmu nástupcovi.



„Možno bude potrebné podporiť očakávané oživenie rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Spojeného kráľovstva, ak by sa neudržali nedávne pozitívnejšie signály o vývoji globálnych a domácich indikátorov, alebo ak by domáce ukazovatele zostali relatívne slabé,“ uviedla BoE vo svojej štvrťročnej správe o menovej politike.



Ale ak sa rast ekonomiky zrýchli, ako to naznačujú priaznivé prieskumy od neočakávaného výrazného volebného víťazstva premiéra Borisa Johnsona vlani 12. decembra, bude možno potrebné „mierne sprísniť“ menovú politiku, dodala banka.



Podľa odhadov BoE britská ekonomika v posledných troch mesiacoch 2019 vôbec nerástla. Dôvodom bola neistota spojené s brexitom, keď parlament prinútil vládu odložiť odchod krajiny z EÚ z 31. októbra 2019 na koniec januára 2020. Promptne zvolané predčasné voľby však zvýšili vyhliadky na zmenu vlády.



Najnovšie očakávané tempo rastu HDP v roku 2020 len 0,8 % bude najslabšie od finančnej krízy. Hospodárstvo by však malo v priebehu roka naberať tempo a v poslednom kvartáli 2020 by sa HDP mohol zvýšiť o 1,2 %.