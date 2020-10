Deficit by mal v budúcom roku klesnúť na 7,44 %

Bratislava 14. októbra (TASR) – Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,44 % hrubého domáceho produktu. Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP.



Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky, o ktorom v stredu rokuje vláda. Ministerstvo financií SR v návrhu upozorňuje, že rozpočet vzniká v náročných podmienkach pandémie nového koronavírusu.